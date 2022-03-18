https://ria.ru/20220318/osuzhdenie-1778764281.html
Небензя заявил о лицемерии западных инициаторов гуманитарной резолюции
Небензя заявил о лицемерии западных инициаторов гуманитарной резолюции - РИА Новости, 18.03.2022
Небензя заявил о лицемерии западных инициаторов гуманитарной резолюции
Запад при подготовке гуманитарной резолюции по Украине был скорее заинтересован в порицании России, нежели в решении гуманитарных проблем, заявил на заседании... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T02:39
2022-03-18T02:39
2022-03-18T02:39
в мире
совет безопасности оон
оон
василий небензя
франция
мексика
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Запад при подготовке гуманитарной резолюции по Украине был скорее заинтересован в порицании России, нежели в решении гуманитарных проблем, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее Мексика и Франция представили Совбезу свой проект гуманитарной резолюции, но не смогли согласовать с партнерами текст. Западные представители выступали за то, чтобы в документе непременно содержалось осуждение действий России на Украине и признание ее агрессором. Москва же выступает против этого — таким образом, на такой проект Россия в случае голосования наложила бы вето.В итоге Франция и Мексика решили добиваться голосования по своей резолюции в Генассамблее (ГА). Между тем в отличие от решений СБ ООН резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.Он указал, что с тем, чтобы получить антироссийский продукт, западные страны готовы продвигать его не в СБ, а в ГА, игнорируя то, что такой документ гуманитарщикам ничего не даст."Поэтому Россия внесла в Совет свой проект, содержащий все то, что нужно гуманитарщикам. Там нет только политических оценок. Нам говорят, что гуманитарная резолюция, представленная Россией, западные страны не устраивает", — отметил постпред."Это выдает истинные цели наших спонсоров первой так называемой гуманитарной резолюции Совбеза. И это как раз является настоящим лицемерием и цинизмом", — указал он.В четверг Небензя заявил, что Россия пока не будет выносить на голосование свой проект резолюции, призывающей к прекращению огня на Украине, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных граждан. Как указал постпред, это вызвано давлением западных стран на государства ООН с тем, чтобы они не поддерживали российский проект.Голосование было запланировано на пятницу.Согласно проекту резолюции, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в тексте резолюции содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.
https://ria.ru/20220318/benzin-1778762960.html
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, совет безопасности оон, оон, василий небензя, франция, мексика
Небензя заявил о лицемерии западных инициаторов гуманитарной резолюции
Небензя: Западу нужно было осуждение России по Украине, а не решение гуманитарных вопросов
ООН, 18 мар — РИА Новости. Запад при подготовке гуманитарной резолюции по Украине был скорее заинтересован в порицании России, нежели в решении гуманитарных проблем, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее Мексика
и Франция представили Совбезу свой проект гуманитарной резолюции, но не смогли согласовать с партнерами текст. Западные представители выступали за то, чтобы в документе непременно содержалось осуждение действий России на Украине
и признание ее агрессором. Москва же выступает против этого — таким образом, на такой проект Россия в случае голосования наложила бы вето.
В итоге Франция
и Мексика решили добиваться голосования по своей резолюции в Генассамблее (ГА). Между тем в отличие от решений СБ ООН резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.
"После того, как <…> текст разработали Франция и Мексика, он сразу же перестал быть гуманитарным и наполнился политическими формулировками, не имеющими никакого отношения к гуманитарным вопросам. Без этого, как нам было четко сказано, западным странам проект не нужен", — сказал Небензя.
Он указал, что с тем, чтобы получить антироссийский продукт, западные страны готовы продвигать его не в СБ, а в ГА, игнорируя то, что такой документ гуманитарщикам ничего не даст.
"Поэтому Россия внесла в Совет свой проект, содержащий все то, что нужно гуманитарщикам. Там нет только политических оценок. Нам говорят, что гуманитарная резолюция, представленная Россией, западные страны не устраивает", — отметил постпред.
"Это выдает истинные цели наших спонсоров первой так называемой гуманитарной резолюции Совбеза. И это как раз является настоящим лицемерием и цинизмом", — указал он.
В четверг Небензя заявил, что Россия
пока не будет выносить на голосование свой проект резолюции, призывающей к прекращению огня на Украине, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных граждан. Как указал постпред, это вызвано давлением западных стран на государства ООН с тем, чтобы они не поддерживали российский проект.
Голосование было запланировано на пятницу.
Согласно проекту резолюции, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.
В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН
требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.
Кроме того, в тексте резолюции содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.