https://ria.ru/20220318/osuzhdenie-1778764281.html

Небензя заявил о лицемерии западных инициаторов гуманитарной резолюции

Небензя заявил о лицемерии западных инициаторов гуманитарной резолюции - РИА Новости, 18.03.2022

Небензя заявил о лицемерии западных инициаторов гуманитарной резолюции

Запад при подготовке гуманитарной резолюции по Украине был скорее заинтересован в порицании России, нежели в решении гуманитарных проблем, заявил на заседании... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T02:39

2022-03-18T02:39

2022-03-18T02:39

в мире

совет безопасности оон

оон

василий небензя

франция

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ООН, 18 мар — РИА Новости. Запад при подготовке гуманитарной резолюции по Украине был скорее заинтересован в порицании России, нежели в решении гуманитарных проблем, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее Мексика и Франция представили Совбезу свой проект гуманитарной резолюции, но не смогли согласовать с партнерами текст. Западные представители выступали за то, чтобы в документе непременно содержалось осуждение действий России на Украине и признание ее агрессором. Москва же выступает против этого — таким образом, на такой проект Россия в случае голосования наложила бы вето.В итоге Франция и Мексика решили добиваться голосования по своей резолюции в Генассамблее (ГА). Между тем в отличие от решений СБ ООН резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.Он указал, что с тем, чтобы получить антироссийский продукт, западные страны готовы продвигать его не в СБ, а в ГА, игнорируя то, что такой документ гуманитарщикам ничего не даст."Поэтому Россия внесла в Совет свой проект, содержащий все то, что нужно гуманитарщикам. Там нет только политических оценок. Нам говорят, что гуманитарная резолюция, представленная Россией, западные страны не устраивает", — отметил постпред."Это выдает истинные цели наших спонсоров первой так называемой гуманитарной резолюции Совбеза. И это как раз является настоящим лицемерием и цинизмом", — указал он.В четверг Небензя заявил, что Россия пока не будет выносить на голосование свой проект резолюции, призывающей к прекращению огня на Украине, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных граждан. Как указал постпред, это вызвано давлением западных стран на государства ООН с тем, чтобы они не поддерживали российский проект.Голосование было запланировано на пятницу.Согласно проекту резолюции, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в тексте резолюции содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.

https://ria.ru/20220318/benzin-1778762960.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, совет безопасности оон, оон, василий небензя, франция, мексика