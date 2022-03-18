Рейтинг@Mail.ru
Небензя заявил о лицемерии западных инициаторов гуманитарной резолюции - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/osuzhdenie-1778764281.html
Небензя заявил о лицемерии западных инициаторов гуманитарной резолюции
Небензя заявил о лицемерии западных инициаторов гуманитарной резолюции - РИА Новости, 18.03.2022
Небензя заявил о лицемерии западных инициаторов гуманитарной резолюции
Запад при подготовке гуманитарной резолюции по Украине был скорее заинтересован в порицании России, нежели в решении гуманитарных проблем, заявил на заседании... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T02:39
2022-03-18T02:39
в мире
совет безопасности оон
оон
василий небензя
франция
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg
ООН, 18 мар — РИА Новости. Запад при подготовке гуманитарной резолюции по Украине был скорее заинтересован в порицании России, нежели в решении гуманитарных проблем, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее Мексика и Франция представили Совбезу свой проект гуманитарной резолюции, но не смогли согласовать с партнерами текст. Западные представители выступали за то, чтобы в документе непременно содержалось осуждение действий России на Украине и признание ее агрессором. Москва же выступает против этого — таким образом, на такой проект Россия в случае голосования наложила бы вето.В итоге Франция и Мексика решили добиваться голосования по своей резолюции в Генассамблее (ГА). Между тем в отличие от решений СБ ООН резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.Он указал, что с тем, чтобы получить антироссийский продукт, западные страны готовы продвигать его не в СБ, а в ГА, игнорируя то, что такой документ гуманитарщикам ничего не даст."Поэтому Россия внесла в Совет свой проект, содержащий все то, что нужно гуманитарщикам. Там нет только политических оценок. Нам говорят, что гуманитарная резолюция, представленная Россией, западные страны не устраивает", — отметил постпред."Это выдает истинные цели наших спонсоров первой так называемой гуманитарной резолюции Совбеза. И это как раз является настоящим лицемерием и цинизмом", — указал он.В четверг Небензя заявил, что Россия пока не будет выносить на голосование свой проект резолюции, призывающей к прекращению огня на Украине, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных граждан. Как указал постпред, это вызвано давлением западных стран на государства ООН с тем, чтобы они не поддерживали российский проект.Голосование было запланировано на пятницу.Согласно проекту резолюции, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в тексте резолюции содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.
https://ria.ru/20220318/benzin-1778762960.html
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
франция
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, совет безопасности оон, оон, василий небензя, франция, мексика
02:39 18.03.2022
 
Небензя заявил о лицемерии западных инициаторов гуманитарной резолюции

Небензя: Западу нужно было осуждение России по Украине, а не решение гуманитарных вопросов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 мар — РИА Новости. Запад при подготовке гуманитарной резолюции по Украине был скорее заинтересован в порицании России, нежели в решении гуманитарных проблем, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее Мексика и Франция представили Совбезу свой проект гуманитарной резолюции, но не смогли согласовать с партнерами текст. Западные представители выступали за то, чтобы в документе непременно содержалось осуждение действий России на Украине и признание ее агрессором. Москва же выступает против этого — таким образом, на такой проект Россия в случае голосования наложила бы вето.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
01:40
Небензя обвинил США в "подливании бензина" в конфликт на Украине
В итоге Франция и Мексика решили добиваться голосования по своей резолюции в Генассамблее (ГА). Между тем в отличие от решений СБ ООН резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.

"После того, как <…> текст разработали Франция и Мексика, он сразу же перестал быть гуманитарным и наполнился политическими формулировками, не имеющими никакого отношения к гуманитарным вопросам. Без этого, как нам было четко сказано, западным странам проект не нужен", — сказал Небензя.

Он указал, что с тем, чтобы получить антироссийский продукт, западные страны готовы продвигать его не в СБ, а в ГА, игнорируя то, что такой документ гуманитарщикам ничего не даст.
"Поэтому Россия внесла в Совет свой проект, содержащий все то, что нужно гуманитарщикам. Там нет только политических оценок. Нам говорят, что гуманитарная резолюция, представленная Россией, западные страны не устраивает", — отметил постпред.
Женщина проходит мимо украинского флага на Брайтон-Бич в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 08:00
Украина разделила Запад
"Это выдает истинные цели наших спонсоров первой так называемой гуманитарной резолюции Совбеза. И это как раз является настоящим лицемерием и цинизмом", — указал он.
В четверг Небензя заявил, что Россия пока не будет выносить на голосование свой проект резолюции, призывающей к прекращению огня на Украине, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных граждан. Как указал постпред, это вызвано давлением западных стран на государства ООН с тем, чтобы они не поддерживали российский проект.
Голосование было запланировано на пятницу.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
Посмотреть
Согласно проекту резолюции, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.
В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.
Кроме того, в тексте резолюции содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
 
В миреСовет Безопасности ООНООНВасилий НебензяФранцияМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала