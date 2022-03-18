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Небензя обвинил Украину и США в нарушении конвенции о биологическом оружии - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/oruzhie-1778904348.html
Небензя обвинил Украину и США в нарушении конвенции о биологическом оружии
Небензя обвинил Украину и США в нарушении конвенции о биологическом оружии - РИА Новости, 18.03.2022
Небензя обвинил Украину и США в нарушении конвенции о биологическом оружии
Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:32
2022-03-18T17:55
обострение ситуации в днр и лнр
василий небензя
в мире
здоровье - общество
россия
сша
ситуация в днр и лнр
украина
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Речь идет не просто о нарушении Украиной и США конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Речь идет о том, что находятся все новые свидетельства того, что в центре Восточной Европы вплоть до последнего момента велась опасная военно-биологическая деятельность, последствия которой в любой момент могли "выплеснуться" за пределы этой страны и даже региона", - сказал Небензя."Масштаб жертв, в том числе среди населения европейских стран в таком случае даже сложно себе представить. Возможно, что на его фоне померкнет даже эпидемия коронавируса", - добавил он.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более, чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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василий небензя, в мире, здоровье - общество, россия, сша, ситуация в днр и лнр, украина
17:32 18.03.2022 (обновлено: 17:55 18.03.2022)
 
Небензя обвинил Украину и США в нарушении конвенции о биологическом оружии

Постпред при ООН Небензя: Украина и США нарушают конвенцию о биологическом оружии

© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 18 мар – РИА Новости. Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Речь идет не просто о нарушении Украиной и США конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Речь идет о том, что находятся все новые свидетельства того, что в центре Восточной Европы вплоть до последнего момента велась опасная военно-биологическая деятельность, последствия которой в любой момент могли "выплеснуться" за пределы этой страны и даже региона", - сказал Небензя.
Сотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Fort Detrick в костюмах биологической защиты - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 08:00
Биолаборатории США под ударом: Китай берет реванш за Ухань
"Масштаб жертв, в том числе среди населения европейских стран в таком случае даже сложно себе представить. Возможно, что на его фоне померкнет даже эпидемия коронавируса", - добавил он.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более, чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
 
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