https://ria.ru/20220318/oruzhie-1778904348.html

Небензя обвинил Украину и США в нарушении конвенции о биологическом оружии

Небензя обвинил Украину и США в нарушении конвенции о биологическом оружии - РИА Новости, 18.03.2022

Небензя обвинил Украину и США в нарушении конвенции о биологическом оружии

Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:32

2022-03-18T17:32

2022-03-18T17:55

обострение ситуации в днр и лнр

василий небензя

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ООН, 18 мар – РИА Новости. Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Речь идет не просто о нарушении Украиной и США конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Речь идет о том, что находятся все новые свидетельства того, что в центре Восточной Европы вплоть до последнего момента велась опасная военно-биологическая деятельность, последствия которой в любой момент могли "выплеснуться" за пределы этой страны и даже региона", - сказал Небензя."Масштаб жертв, в том числе среди населения европейских стран в таком случае даже сложно себе представить. Возможно, что на его фоне померкнет даже эпидемия коронавируса", - добавил он.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более, чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

василий небензя, в мире, здоровье - общество, россия, сша, ситуация в днр и лнр, украина