https://ria.ru/20220318/oproverzhenie-1778955871.html

Власти Воронежской области опровергли данные о ликвидации украинских ракет

Власти Воронежской области опровергли данные о ликвидации украинских ракет - РИА Новости, 18.03.2022

Власти Воронежской области опровергли данные о ликвидации украинских ракет

Правительство Воронежской области опровергло информацию о якобы уничтоженных двух украинских ракетах под Воронежем, обстановка в регионе спокойная. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T22:58

2022-03-18T22:58

2022-03-18T22:58

россия

воронежская область

безопасность

семилукский район

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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Правительство Воронежской области опровергло информацию о якобы уничтоженных двух украинских ракетах под Воронежем, обстановка в регионе спокойная.По информации облправительства, в Telegram-канале одного воронежского издания был опубликован фейк с отсылкой к "неподтвержденной информации" о якобы уничтожении двух украинских ракет "Точка-У" в Землянске Семилукского района."По оперативной информации администрации муниципалитета, подобных происшествий на территории района не происходило. Обстановка спокойная, безопасная и управляемая", - информирует облправительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220318/tochka-u-1778921552.html

россия

воронежская область

семилукский район

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, воронежская область, безопасность, семилукский район