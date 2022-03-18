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Власти Воронежской области опровергли данные о ликвидации украинских ракет - РИА Новости, 18.03.2022
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Власти Воронежской области опровергли данные о ликвидации украинских ракет
Власти Воронежской области опровергли данные о ликвидации украинских ракет - РИА Новости, 18.03.2022
Власти Воронежской области опровергли данные о ликвидации украинских ракет
Правительство Воронежской области опровергло информацию о якобы уничтоженных двух украинских ракетах под Воронежем, обстановка в регионе спокойная. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:58
2022-03-18T22:58
россия
воронежская область
безопасность
семилукский район
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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Правительство Воронежской области опровергло информацию о якобы уничтоженных двух украинских ракетах под Воронежем, обстановка в регионе спокойная.По информации облправительства, в Telegram-канале одного воронежского издания был опубликован фейк с отсылкой к "неподтвержденной информации" о якобы уничтожении двух украинских ракет "Точка-У" в Землянске Семилукского района."По оперативной информации администрации муниципалитета, подобных происшествий на территории района не происходило. Обстановка спокойная, безопасная и управляемая", - информирует облправительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220318/tochka-u-1778921552.html
россия
воронежская область
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россия, воронежская область, безопасность, семилукский район
22:58 18.03.2022
 
Власти Воронежской области опровергли данные о ликвидации украинских ракет

Власти Воронежской области опровергли информацию о якобы уничтожении двух украинских ракет

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Правительство Воронежской области опровергло информацию о якобы уничтоженных двух украинских ракетах под Воронежем, обстановка в регионе спокойная.
По информации облправительства, в Telegram-канале одного воронежского издания был опубликован фейк с отсылкой к "неподтвержденной информации" о якобы уничтожении двух украинских ракет "Точка-У" в Землянске Семилукского района.
"По оперативной информации администрации муниципалитета, подобных происшествий на территории района не происходило. Обстановка спокойная, безопасная и управляемая", - информирует облправительство в своем Telegram-канале.
Кадры с места падения украинской ракеты Точка-У в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 18:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сбитые украинские ракеты "Точка-У" упали на окраинах Мелитополя
 
РоссияВоронежская областьБезопасностьСемилукский район
 
 
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