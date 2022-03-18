https://ria.ru/20220318/oproverzhenie-1778955871.html
Власти Воронежской области опровергли данные о ликвидации украинских ракет
Власти Воронежской области опровергли данные о ликвидации украинских ракет - РИА Новости, 18.03.2022
Власти Воронежской области опровергли данные о ликвидации украинских ракет
Правительство Воронежской области опровергло информацию о якобы уничтоженных двух украинских ракетах под Воронежем, обстановка в регионе спокойная. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:58
2022-03-18T22:58
2022-03-18T22:58
россия
воронежская область
безопасность
семилукский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Правительство Воронежской области опровергло информацию о якобы уничтоженных двух украинских ракетах под Воронежем, обстановка в регионе спокойная.По информации облправительства, в Telegram-канале одного воронежского издания был опубликован фейк с отсылкой к "неподтвержденной информации" о якобы уничтожении двух украинских ракет "Точка-У" в Землянске Семилукского района."По оперативной информации администрации муниципалитета, подобных происшествий на территории района не происходило. Обстановка спокойная, безопасная и управляемая", - информирует облправительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220318/tochka-u-1778921552.html
россия
воронежская область
семилукский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронежская область, безопасность, семилукский район
Власти Воронежской области опровергли данные о ликвидации украинских ракет
Власти Воронежской области опровергли информацию о якобы уничтожении двух украинских ракет