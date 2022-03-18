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Полиция Ирландии усилила охрану у посольства России в Дублине

Полиция Ирландии усилила охрану у посольства России в Дублине - РИА Новости, 18.03.2022

Полиция Ирландии усилила охрану у посольства России в Дублине

Ирландская полиция после инцидента с грузовиком у ворот посольства России в Дублине усилило охрану дипмиссии, рассказал РИА Новости пресс-атташе посольства... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:54

2022-03-18T09:54

2022-03-18T14:27

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ЛОНДОН, 18 мар – РИА Новости. Ирландская полиция после инцидента с грузовиком у ворот посольства России в Дублине усилило охрану дипмиссии, рассказал РИА Новости пресс-атташе посольства Никита Исакин.Седьмого марта большой грузовик полностью снес ворота дипмиссии. По заявлению посольства, инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших, водитель грузовика был задержан, ему предъявлены обвинения. Посольство заявило, что рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение Статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях.Исакин рассказал, что посольство неоднократно обращалось в МИД Ирландии с требованием обеспечить выполнение ирландской стороной своих обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в отношении безопасности дипмиссии."Констатируем, что реакция последовала не сразу, однако после инцидента с грузовиком ирландская сторона наконец осознала всю серьезность ситуации и пересмотрела свой подход к вопросу. В результате полиция оборудовала у посольства пропускной пункт, функционирующий круглосуточно, а у въезда были сооружены барьеры безопасности", - сказал представитель российской дипмиссии.

https://ria.ru/20220308/napadenie-1777137123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ирландия, дублин, россия