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Одноклассники запустили "живые" эмоции для реакций на фотографии - РИА Новости, 18.03.2022
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Одноклассники запустили "живые" эмоции для реакций на фотографии
Одноклассники запустили "живые" эмоции для реакций на фотографии - РИА Новости, 18.03.2022
Одноклассники запустили "живые" эмоции для реакций на фотографии
Одноклассники представили новую возможность для авторов фотографий. Теперь прямо на фото можно разместить интерактивную кнопку "класс" или любую из эмоций... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:46
2022-03-18T18:46
технологии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Одноклассники представили новую возможность для авторов фотографий. Теперь прямо на фото можно разместить интерактивную кнопку "класс" или любую из эмоций. Таким образом пользователи могут оставить свою реакцию одним нажатием. Разместить реакцию на фотографии можно в приложениях ОК на iOS и Android во время загрузки снимка. Для этого нужно нажать на иконку добавления стикеров, найти подходящий и добавить на фотографию. Авторы могут выбрать любую из пяти эмоций: удивление, смех, влюбленность, грусть и "класс". На каждую фотографию можно поставить одну эмоцию. Кроме того, авторы могут разместить на фото приватный "класс": список тех, кто его нажал, увидит только сам автор. Каждая реакция работает как репост — фотографии попадают в персональную ленту подписчика и показываются его друзьям в ленте новостей.Социальная сеть отмечает, что фотографии — самый популярный в ОК формат контента. С начала марта загрузки фото выросли на 35%, а количество авторов фотографий — на 26%.
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технологии
18:46 18.03.2022
 

Одноклассники запустили "живые" эмоции для реакций на фотографии

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Одноклассники" на экране смартфона. Архивное фото
Страница социальной сети Одноклассники на экране смартфона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Одноклассники представили новую возможность для авторов фотографий. Теперь прямо на фото можно разместить интерактивную кнопку "класс" или любую из эмоций. Таким образом пользователи могут оставить свою реакцию одним нажатием.
Разместить реакцию на фотографии можно в приложениях ОК на iOS и Android во время загрузки снимка. Для этого нужно нажать на иконку добавления стикеров, найти подходящий и добавить на фотографию. Авторы могут выбрать любую из пяти эмоций: удивление, смех, влюбленность, грусть и "класс". На каждую фотографию можно поставить одну эмоцию.
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 14:55
"Одноклассники" зафиксировали рекордный приток аудитории

Кроме того, авторы могут разместить на фото приватный "класс": список тех, кто его нажал, увидит только сам автор. Каждая реакция работает как репост — фотографии попадают в персональную ленту подписчика и показываются его друзьям в ленте новостей.
Социальная сеть отмечает, что фотографии — самый популярный в ОК формат контента. С начала марта загрузки фото выросли на 35%, а количество авторов фотографий — на 26%.
 
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