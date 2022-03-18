https://ria.ru/20220318/odnoklassniki-1778920800.html

Одноклассники запустили "живые" эмоции для реакций на фотографии

Одноклассники запустили "живые" эмоции для реакций на фотографии - РИА Новости, 18.03.2022

Одноклассники запустили "живые" эмоции для реакций на фотографии

Одноклассники представили новую возможность для авторов фотографий. Теперь прямо на фото можно разместить интерактивную кнопку "класс" или любую из эмоций... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:46

2022-03-18T18:46

2022-03-18T18:46

технологии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Одноклассники представили новую возможность для авторов фотографий. Теперь прямо на фото можно разместить интерактивную кнопку "класс" или любую из эмоций. Таким образом пользователи могут оставить свою реакцию одним нажатием. Разместить реакцию на фотографии можно в приложениях ОК на iOS и Android во время загрузки снимка. Для этого нужно нажать на иконку добавления стикеров, найти подходящий и добавить на фотографию. Авторы могут выбрать любую из пяти эмоций: удивление, смех, влюбленность, грусть и "класс". На каждую фотографию можно поставить одну эмоцию. Кроме того, авторы могут разместить на фото приватный "класс": список тех, кто его нажал, увидит только сам автор. Каждая реакция работает как репост — фотографии попадают в персональную ленту подписчика и показываются его друзьям в ленте новостей.Социальная сеть отмечает, что фотографии — самый популярный в ОК формат контента. С начала марта загрузки фото выросли на 35%, а количество авторов фотографий — на 26%.

https://ria.ru/20220314/odnoklassniki-1778079193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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