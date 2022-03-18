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В Крыму назвали небылицей обвинение Киева в воровстве воды - РИА Новости, 18.03.2022
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В Крыму назвали небылицей обвинение Киева в воровстве воды
В Крыму назвали небылицей обвинение Киева в воровстве воды - РИА Новости, 18.03.2022
В Крыму назвали небылицей обвинение Киева в воровстве воды
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал небылицей и абсурдом обвинение Киева в воровстве днепровской воды и напомнил украинским властям, где... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T07:46
2022-03-18T08:08
в мире
владимир путин
россия
донбасс
вооруженные силы рф
республика крым
ефим фикс
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал небылицей и абсурдом обвинение Киева в воровстве днепровской воды и напомнил украинским властям, где берет свое начало Днепр.Государственная экологическая инспекция Украины опубликовала на своем сайте заявление, в котором обвинила Россию в разблокировании Северо-Крымского канала и воровстве днепровской воды на сумму почти 620 млн гривен (более 2,2 миллиарда рублей).По его словам, Северо-Крымский канал, как водная артерия, строился для водоснабжения полуострова."Днепровская вода по праву принадлежит Крыму и никто не имеет права ограничивать ее подачу, пытаясь устроить геноцид населения", — подчеркнул вице-спикер.Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала для возобновления подачу днепровской воды, которая сейчас уже поступает в регион самотеком.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220317/voznagrazhdenie-1778581201.html
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в мире, владимир путин, россия, донбасс, вооруженные силы рф, республика крым, ефим фикс, симферополь
07:46 18.03.2022 (обновлено: 08:08 18.03.2022)
 
В Крыму назвали небылицей обвинение Киева в воровстве воды

Вице-спикер парламента Крыма Фикс: обвинения со стороны Киева в воровстве воды абсурдны

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал небылицей и абсурдом обвинение Киева в воровстве днепровской воды и напомнил украинским властям, где берет свое начало Днепр.
Государственная экологическая инспекция Украины опубликовала на своем сайте заявление, в котором обвинила Россию в разблокировании Северо-Крымского канала и воровстве днепровской воды на сумму почти 620 млн гривен (более 2,2 миллиарда рублей).

"Они рассказывают всякий абсурд и небылицы. Ляпают языком, не понимая главного — Днепр берет свое начало в Российской Федерации. Тогда выходит, что они воруют днепровскую воду у России. Вот и вся история", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, Северо-Крымский канал, как водная артерия, строился для водоснабжения полуострова.
"Днепровская вода по праву принадлежит Крыму и никто не имеет права ограничивать ее подачу, пытаясь устроить геноцид населения", — подчеркнул вице-спикер.
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 06:09
В Крыму объявили вознаграждение за поимку организаторов водной блокады
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала для возобновления подачу днепровской воды, которая сейчас уже поступает в регион самотеком.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Салют в Симферополе по случаю празднования годовщины Крымской весны - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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День воссоединения Крыма с Россией
 
В миреВладимир ПутинРоссияДонбассВооруженные силы РФРеспублика КрымЕфим ФиксСимферополь
 
 
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