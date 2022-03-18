https://ria.ru/20220318/obvineniya-1778771842.html

В Крыму назвали небылицей обвинение Киева в воровстве воды

В Крыму назвали небылицей обвинение Киева в воровстве воды - РИА Новости, 18.03.2022

В Крыму назвали небылицей обвинение Киева в воровстве воды

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал небылицей и абсурдом обвинение Киева в воровстве днепровской воды и напомнил украинским властям, где... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T07:46

2022-03-18T07:46

2022-03-18T08:08

в мире

владимир путин

россия

донбасс

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ефим фикс

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал небылицей и абсурдом обвинение Киева в воровстве днепровской воды и напомнил украинским властям, где берет свое начало Днепр.Государственная экологическая инспекция Украины опубликовала на своем сайте заявление, в котором обвинила Россию в разблокировании Северо-Крымского канала и воровстве днепровской воды на сумму почти 620 млн гривен (более 2,2 миллиарда рублей).По его словам, Северо-Крымский канал, как водная артерия, строился для водоснабжения полуострова."Днепровская вода по праву принадлежит Крыму и никто не имеет права ограничивать ее подачу, пытаясь устроить геноцид населения", — подчеркнул вице-спикер.Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала для возобновления подачу днепровской воды, которая сейчас уже поступает в регион самотеком.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220317/voznagrazhdenie-1778581201.html

https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, донбасс, вооруженные силы рф, республика крым, ефим фикс, симферополь