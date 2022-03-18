07:46 18.03.2022 (обновлено: 08:08 18.03.2022)
В Крыму назвали небылицей обвинение Киева в воровстве воды
Вице-спикер парламента Крыма Фикс: обвинения со стороны Киева в воровстве воды абсурдны
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал небылицей и абсурдом обвинение Киева в воровстве днепровской воды и напомнил украинским властям, где берет свое начало Днепр.
"Они рассказывают всякий абсурд и небылицы. Ляпают языком, не понимая главного — Днепр берет свое начало в Российской Федерации. Тогда выходит, что они воруют днепровскую воду у России. Вот и вся история", — сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, Северо-Крымский канал, как водная артерия, строился для водоснабжения полуострова.
"Днепровская вода по праву принадлежит Крыму и никто не имеет права ограничивать ее подачу, пытаясь устроить геноцид населения", — подчеркнул вице-спикер.
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала для возобновления подачу днепровской воды, которая сейчас уже поступает в регион самотеком.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.