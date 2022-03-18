https://ria.ru/20220318/obtrel-1778944632.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:12

2022-03-18T21:12

2022-03-18T23:21

горловка

сцкк

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что жителям Никитовского района города и поселка шахты имени Изотова из-за обстрелов со стороны украинских войск предписано уйти в укрытия."Украинские вооруженные формирования подвергают обстрелу из тяжелого вооружения район КПВВ "Горловка", что в Никитовском районе города. Также украинские националистические бандформирования обстреливают поселок шахты имени Изотова. Жителям данных населенных пунктов уйти в укрытия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/medinskiy-1778926442.html

горловка

россия

украина

донецкая народная республика

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

горловка, сцкк, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика