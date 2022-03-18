21:12 18.03.2022 (обновлено: 23:21 18.03.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку
Украинский военнослужащий
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению населенного пункта Горловка (поселок шахты им. Изотова): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что жителям Никитовского района города и поселка шахты имени Изотова из-за обстрелов со стороны украинских войск предписано уйти в укрытия.
"Украинские вооруженные формирования подвергают обстрелу из тяжелого вооружения район КПВВ "Горловка", что в Никитовском районе города. Также украинские националистические бандформирования обстреливают поселок шахты имени Изотова. Жителям данных населенных пунктов уйти в укрытия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.