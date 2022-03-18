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Украинские войска обстреляли поселки Верхнеторецкое, Озеряновка и Веселое
Украинские войска обстреляли поселки Верхнеторецкое, Озеряновка и Веселое - РИА Новости, 18.03.2022
Украинские войска обстреляли поселки Верхнеторецкое, Озеряновка и Веселое
Украинские войска за два часа обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое (южное), Озеряновка и Веселое в Донецкой народной республике, выпустив в том числе... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T20:23
2022-03-18T20:23
2022-03-18T20:23
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое (южное), Озеряновка и Веселое в Донецкой народной республике, выпустив в том числе снаряды калибром 122 мм и мины калибром 120 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы в период с 16.47 по 18.50.Согласно заявлению, в направлении поселка Верхнеторецкое (южное) выпущено 12 снарядов калибром 122 мм; 5 мин калибром 120 мм выпущено в направлении поселка Озеряновка. Кроме того, 5 мин калибром 120 мм выпущено в направлении села Веселое.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли поселки Верхнеторецкое, Озеряновка и Веселое
ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли поселки Верхнеторецкое, Озеряновка и Веселое