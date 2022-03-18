https://ria.ru/20220318/obstrely-1778939264.html

Украинские войска обстреляли поселки Верхнеторецкое, Озеряновка и Веселое

Украинские войска обстреляли поселки Верхнеторецкое, Озеряновка и Веселое - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские войска обстреляли поселки Верхнеторецкое, Озеряновка и Веселое

Украинские войска за два часа обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое (южное), Озеряновка и Веселое в Донецкой народной республике, выпустив в том числе... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:23

2022-03-18T20:23

2022-03-18T20:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774005920_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_cb53d1b12182f516bba544b3eed3f645.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое (южное), Озеряновка и Веселое в Донецкой народной республике, выпустив в том числе снаряды калибром 122 мм и мины калибром 120 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы в период с 16.47 по 18.50.Согласно заявлению, в направлении поселка Верхнеторецкое (южное) выпущено 12 снарядов калибром 122 мм; 5 мин калибром 120 мм выпущено в направлении поселка Озеряновка. Кроме того, 5 мин калибром 120 мм выпущено в направлении села Веселое.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр