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Украинские войска обстреляли Доломитное из РПГ - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/obstrel-1778954027.html
Украинские войска обстреляли Доломитное из РПГ
Украинские войска обстреляли Доломитное из РПГ - РИА Новости, 18.03.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное из РПГ
Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой народной республике гранатами из РПГ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:37
2022-03-18T22:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой народной республике гранатами из РПГ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/minoborony-1778950004.html
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донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
22:37 18.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Доломитное из РПГ

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Доломитное из РПГ

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Украинский военнослужащий
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой народной республике гранатами из РПГ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению населенного пункта Доломитное выпущено 3 гранаты из РПГ", - говорится в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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