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СК расследует обстрел в Донецке, при котором погибли четыре человека - РИА Новости, 18.03.2022
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СК расследует обстрел в Донецке, при котором погибли четыре человека
СК расследует обстрел в Донецке, при котором погибли четыре человека - РИА Новости, 18.03.2022
СК расследует обстрел в Донецке, при котором погибли четыре человека
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые обстрелы Донбасса украинскими силовиками, при которых четыре мирных... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:39
2022-03-18T10:39
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые обстрелы Донбасса украинскими силовиками, при которых четыре мирных жителя погибли, еще один человек пострадал, сообщается на сайте СК РФ."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов на Донбассе, в результате которых погибли мирные жители. По имеющимся сведениям, атаке со стороны ВСУ подвергся Кировский район Донецка, в результате погибли четыре мирных жителя. Также ранение получила женщина в Ясиноватой", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Бастрыкин поручил зафиксировать доказательства преступления против мирных граждан Донбасса и установить всех причастных для привлечения их к ответственности.
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россия
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, вооруженные силы украины, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика
10:39 18.03.2022
 
СК расследует обстрел в Донецке, при котором погибли четыре человека

Бастрыкин поручил расследовать обстрел в Донецке, при котором погибли четыре человека

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые обстрелы Донбасса украинскими силовиками, при которых четыре мирных жителя погибли, еще один человек пострадал, сообщается на сайте СК РФ.
"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов на Донбассе, в результате которых погибли мирные жители. По имеющимся сведениям, атаке со стороны ВСУ подвергся Кировский район Донецка, в результате погибли четыре мирных жителя. Также ранение получила женщина в Ясиноватой", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Бастрыкин поручил зафиксировать доказательства преступления против мирных граждан Донбасса и установить всех причастных для привлечения их к ответственности.
Дмитрий Гордон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Бастрыкин поручил проверить призывы журналиста Гордона к насилию
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВооруженные силы УкраиныКировский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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