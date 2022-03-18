https://ria.ru/20220318/obstrel-1778792789.html
СК расследует обстрел в Донецке, при котором погибли четыре человека
СК расследует обстрел в Донецке, при котором погибли четыре человека - РИА Новости, 18.03.2022
СК расследует обстрел в Донецке, при котором погибли четыре человека
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые обстрелы Донбасса украинскими силовиками, при которых четыре мирных... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:39
2022-03-18T10:39
2022-03-18T10:39
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые обстрелы Донбасса украинскими силовиками, при которых четыре мирных жителя погибли, еще один человек пострадал, сообщается на сайте СК РФ."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов на Донбассе, в результате которых погибли мирные жители. По имеющимся сведениям, атаке со стороны ВСУ подвергся Кировский район Донецка, в результате погибли четыре мирных жителя. Также ранение получила женщина в Ясиноватой", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Бастрыкин поручил зафиксировать доказательства преступления против мирных граждан Донбасса и установить всех причастных для привлечения их к ответственности.
https://ria.ru/20220317/gordon-1778748975.html
россия
кировский район
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, вооруженные силы украины, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика
СК расследует обстрел в Донецке, при котором погибли четыре человека
Бастрыкин поручил расследовать обстрел в Донецке, при котором погибли четыре человека