https://ria.ru/20220318/obschestvo-1778779949.html

Посетители ресурса "Объясняем.РФ" смогут задать вопрос через чат-бота

Посетители ресурса "Объясняем.РФ" смогут задать вопрос через чат-бота - РИА Новости, 18.03.2022

Посетители ресурса "Объясняем.РФ" смогут задать вопрос через чат-бота

Посетители ресурса "Объясняем.РФ", запущенного правительством России, смогут задать ему вопросы через чат-бота в мессенджерах Telegram и Viber, а также... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:16

2022-03-18T09:16

2022-03-18T09:16

общество

технологии

россия

ано "национальные приоритеты"

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/38/1497303870_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c29fbd1f32f90d4257d2fdeb254bfbf8.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Посетители ресурса "Объясняем.РФ", запущенного правительством России, смогут задать ему вопросы через чат-бота в мессенджерах Telegram и Viber, а также социальной сети "ВКонтакте", сообщает пресс-служба разработчика проекта АНО "Национальные приоритеты".В компании уточнили, что через помощника любой пользователь может получить оперативную и актуальную информацию о лекарствах, пособиях и новых мерах поддержки, узнать о контроле цен за социально важными продуктами, текущей ситуации с денежными операциями и следить за обновлениями по другим темам."Люди ежедневно присылают множество вопросов на ресурсы "Объясняем.РФ".... Мы собираем наиболее популярные вопросы, группируем их по темам и вместе с министерствами и ведомствами готовим общие ответы, которые и публикуются на ресурсах "Объясняем.РФ", - заявил заместитель генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Михаил Шумаков, слова которого приводятся в сообщении.В чат-боте появилась функция выбора тематической рубрики и поиска ответа на определенный вопрос. Благодаря чему читатели ресурса смогут отсортировать публикации по категориям и выбрать именно то, что их интересует в данный момент."Любой желающий может задать вопрос, и если ранее этот вопрос уже волновал других пользователей, то ответ на него будет дан на сайте "Объясняем.РФ", - отметила руководитель департамента "Диалога" по работе с органами исполнительной власти и партнерами Юлия Полетаева.Портал "Объясняем.РФ" был запущен правительством России 1 марта для информирования населения о социально-экономической ситуации в стране.

https://ria.ru/20220318/zakon-1778778794.html

https://ria.ru/20220317/mir-1778662806.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии, россия, ано "национальные приоритеты", санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии