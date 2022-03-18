https://ria.ru/20220318/obschestvo-1778779949.html
Посетители ресурса "Объясняем.РФ" смогут задать вопрос через чат-бота
Посетители ресурса "Объясняем.РФ" смогут задать вопрос через чат-бота - РИА Новости, 18.03.2022
Посетители ресурса "Объясняем.РФ" смогут задать вопрос через чат-бота
Посетители ресурса "Объясняем.РФ", запущенного правительством России, смогут задать ему вопросы через чат-бота в мессенджерах Telegram и Viber, а также... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:16
2022-03-18T09:16
2022-03-18T09:16
общество
технологии
россия
ано "национальные приоритеты"
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Посетители ресурса "Объясняем.РФ", запущенного правительством России, смогут задать ему вопросы через чат-бота в мессенджерах Telegram и Viber, а также социальной сети "ВКонтакте", сообщает пресс-служба разработчика проекта АНО "Национальные приоритеты".В компании уточнили, что через помощника любой пользователь может получить оперативную и актуальную информацию о лекарствах, пособиях и новых мерах поддержки, узнать о контроле цен за социально важными продуктами, текущей ситуации с денежными операциями и следить за обновлениями по другим темам."Люди ежедневно присылают множество вопросов на ресурсы "Объясняем.РФ".... Мы собираем наиболее популярные вопросы, группируем их по темам и вместе с министерствами и ведомствами готовим общие ответы, которые и публикуются на ресурсах "Объясняем.РФ", - заявил заместитель генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Михаил Шумаков, слова которого приводятся в сообщении.В чат-боте появилась функция выбора тематической рубрики и поиска ответа на определенный вопрос. Благодаря чему читатели ресурса смогут отсортировать публикации по категориям и выбрать именно то, что их интересует в данный момент."Любой желающий может задать вопрос, и если ранее этот вопрос уже волновал других пользователей, то ответ на него будет дан на сайте "Объясняем.РФ", - отметила руководитель департамента "Диалога" по работе с органами исполнительной власти и партнерами Юлия Полетаева.Портал "Объясняем.РФ" был запущен правительством России 1 марта для информирования населения о социально-экономической ситуации в стране.
https://ria.ru/20220318/zakon-1778778794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, ано "национальные приоритеты", санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Посетители ресурса "Объясняем.РФ" смогут задать вопрос через чат-бота
Посетители ресурса "Объясняем.РФ" смогут задать вопрос через чат-бота в Telegram и VK
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Посетители ресурса "Объясняем.РФ", запущенного правительством России, смогут задать ему вопросы через чат-бота в мессенджерах Telegram и Viber, а также социальной сети "ВКонтакте", сообщает пресс-служба разработчика проекта АНО "Национальные приоритеты".
"На информационном ресурсе "Объясняем.РФ", который ранее был запущен правительством России, появился чат-бот "Задать вопрос Объясняем РФ". Сервис представляет собой помощника в формате чат-бота, который работает в мессенджерах Telegram, Viber и социальной сети "ВКонтакте". Проект реализован АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Диалог", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что через помощника любой пользователь может получить оперативную и актуальную информацию о лекарствах, пособиях и новых мерах поддержки, узнать о контроле цен за социально важными продуктами, текущей ситуации с денежными операциями и следить за обновлениями по другим темам.
"Люди ежедневно присылают множество вопросов на ресурсы "Объясняем.РФ".... Мы собираем наиболее популярные вопросы, группируем их по темам и вместе с министерствами и ведомствами готовим общие ответы, которые и публикуются на ресурсах "Объясняем.РФ", - заявил заместитель генерального директора АНО "Национальные приоритеты
" Михаил Шумаков, слова которого приводятся в сообщении.
В чат-боте появилась функция выбора тематической рубрики и поиска ответа на определенный вопрос. Благодаря чему читатели ресурса смогут отсортировать публикации по категориям и выбрать именно то, что их интересует в данный момент.
"Любой желающий может задать вопрос, и если ранее этот вопрос уже волновал других пользователей, то ответ на него будет дан на сайте "Объясняем.РФ", - отметила руководитель департамента "Диалога" по работе с органами исполнительной власти и партнерами Юлия Полетаева.
Портал "Объясняем.РФ" был запущен правительством России 1 марта для информирования населения о социально-экономической ситуации в стране.