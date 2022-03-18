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Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в университетах - РИА Новости, 18.03.2022
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Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в университетах
Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в университетах - РИА Новости, 18.03.2022
Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в университетах
Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:45
2022-03-18T17:45
общество
образование
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков."Сейчас мы очень внимательно анализируем меры поддержки системы высшего образования, университетов и науки. И мы отдельно прорабатываем возможность дополнительных бюджетных мест в магистратуру и аспирантуру с тем, чтобы дать возможность выпускникам бакалавриатов, в том числе по педагогическим направлениям и специальностям, в этом году иметь еще больше возможностей для обучения на бюджетных местах. Этот вопрос в проработке, окончательное решение не принято, но на всех площадках, где мы это обсуждали это уже поддержано", - сказал Фальков на заключительной сессии форума "Педагогическое образование в российском классическом университете".Он уточнил, что "решение будет оформлено" в течение двух-трех недель. По его словам, в этом году на аспирантуру было выделено на тысячу мест больше.
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общество, образование
17:45 18.03.2022
 
Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в университетах

Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Сейчас мы очень внимательно анализируем меры поддержки системы высшего образования, университетов и науки. И мы отдельно прорабатываем возможность дополнительных бюджетных мест в магистратуру и аспирантуру с тем, чтобы дать возможность выпускникам бакалавриатов, в том числе по педагогическим направлениям и специальностям, в этом году иметь еще больше возможностей для обучения на бюджетных местах. Этот вопрос в проработке, окончательное решение не принято, но на всех площадках, где мы это обсуждали это уже поддержано", - сказал Фальков на заключительной сессии форума "Педагогическое образование в российском классическом университете".
Он уточнил, что "решение будет оформлено" в течение двух-трех недель. По его словам, в этом году на аспирантуру было выделено на тысячу мест больше.
Теологическое исследование - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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