https://ria.ru/20220318/obrazovanie-1778907909.html

Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в университетах

Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в университетах - РИА Новости, 18.03.2022

Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в университетах

Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:45

2022-03-18T17:45

2022-03-18T17:45

общество

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков."Сейчас мы очень внимательно анализируем меры поддержки системы высшего образования, университетов и науки. И мы отдельно прорабатываем возможность дополнительных бюджетных мест в магистратуру и аспирантуру с тем, чтобы дать возможность выпускникам бакалавриатов, в том числе по педагогическим направлениям и специальностям, в этом году иметь еще больше возможностей для обучения на бюджетных местах. Этот вопрос в проработке, окончательное решение не принято, но на всех площадках, где мы это обсуждали это уже поддержано", - сказал Фальков на заключительной сессии форума "Педагогическое образование в российском классическом университете".Он уточнил, что "решение будет оформлено" в течение двух-трех недель. По его словам, в этом году на аспирантуру было выделено на тысячу мест больше.

https://ria.ru/20220318/teologiya-1778778913.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, образование