https://ria.ru/20220318/oborona-1778789979.html

Российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины

Российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины - РИА Новости, 18.03.2022

Российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины

Российская авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:21

2022-03-18T10:21

2022-03-18T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники", - добавил он.

https://ria.ru/20220318/donbass-1778782657.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии