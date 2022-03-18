https://ria.ru/20220318/oborona-1778789979.html
Российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины
Российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины - РИА Новости, 18.03.2022
Российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины
Российская авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:21
2022-03-18T10:21
2022-03-18T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники", - добавил он.
https://ria.ru/20220318/donbass-1778782657.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, признание днр и лнр в россии
10:21 18.03.2022 (обновлено: 10:51 18.03.2022)
Российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины
Минобороны: российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины