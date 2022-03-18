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Российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/oborona-1778789979.html
Российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины
Российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины - РИА Новости, 18.03.2022
Российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины
Российская авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:21
2022-03-18T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники", - добавил он.
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безопасность, признание днр и лнр в россии
10:21 18.03.2022 (обновлено: 10:51 18.03.2022)
 
Российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины

Минобороны: российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель
Истребитель - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 81 военный объект Украины, в том числе четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники", - добавил он.
Боец народной милиции Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 09:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин ответил на вопрос о бесполетной зоне над Донбассом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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