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Власти США пристыдили американских нефтегигантов
Псаки возмутило поведение американских нефтегигантов - РИА Новости, 18.03.2022
Власти США пристыдили американских нефтегигантов
Официальный представитель администрации президента США Джен Псаки раскритиковала американские нефтекомпании за нецелесообразное использование прибыли в условиях РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:48
2022-03-18T12:48
2022-03-18T15:21
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель администрации президента США Джен Псаки раскритиковала американские нефтекомпании за нецелесообразное использование прибыли в условиях растущего спроса внутри страны.Вместо этого, считает Псаки, необходимо в короткие сроки нарастить добычу.В список нефтегигантов вошли Occidental Petroleum, Marathon Oil и Pioneer Natural Resources, которые объявили, что у них нет планов увеличивать производство.На прошлой неделе президент Джо Байден запретил импорт в США российской нефти и других энергоносителей. На этом фоне резко подорожало топливо на американских АЗС.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, дженнифер псаки, сша, россия, нефть
12:48 18.03.2022 (обновлено: 15:21 18.03.2022)
Псаки возмутило поведение американских нефтегигантов
Белый дом раскритиковал американских нефтегигантов за отсутствие планов нарастить добычу
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель администрации президента США Джен Псаки раскритиковала американские нефтекомпании за нецелесообразное использование прибыли в условиях растущего спроса внутри страны.
"Сейчас нефте- и газопромышленность получает сверхприбыль, о чем свидетельствуют отчеты. Однако вместо того, чтобы действовать в соответствии с текущим спросом, большинство компаний принимают решение о возврате средств инвесторам и акционерам с выкупом акций и дивидендами", — говорится в стенограмме на сайте Белого дома.
Вместо этого, считает Псаки, необходимо в короткие сроки нарастить добычу.
В список нефтегигантов вошли Occidental Petroleum, Marathon Oil
и Pioneer Natural Resources, которые объявили, что у них нет планов увеличивать производство.
На прошлой неделе президент Джо Байден запретил импорт в США российской нефти и других энергоносителей. На этом фоне резко подорожало топливо на американских АЗС.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.