https://ria.ru/20220318/neftekompanii-1778822814.html

Власти США пристыдили американских нефтегигантов

Псаки возмутило поведение американских нефтегигантов - РИА Новости, 18.03.2022

Власти США пристыдили американских нефтегигантов

Официальный представитель администрации президента США Джен Псаки раскритиковала американские нефтекомпании за нецелесообразное использование прибыли в условиях РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:48

2022-03-18T12:48

2022-03-18T15:21

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель администрации президента США Джен Псаки раскритиковала американские нефтекомпании за нецелесообразное использование прибыли в условиях растущего спроса внутри страны.Вместо этого, считает Псаки, необходимо в короткие сроки нарастить добычу.В список нефтегигантов вошли Occidental Petroleum, Marathon Oil и Pioneer Natural Resources, которые объявили, что у них нет планов увеличивать производство.На прошлой неделе президент Джо Байден запретил импорт в США российской нефти и других энергоносителей. На этом фоне резко подорожало топливо на американских АЗС.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

https://ria.ru/20220318/vorovstvo-1778794924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, дженнифер псаки, сша, россия, нефть