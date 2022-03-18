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США использовали Украину для опасных биоэкспериментов, заявил Небензя - РИА Новости, 18.03.2022
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США использовали Украину для опасных биоэкспериментов, заявил Небензя
США использовали Украину для опасных биоэкспериментов, заявил Небензя - РИА Новости, 18.03.2022
США использовали Украину для опасных биоэкспериментов, заявил Небензя
США, не желая подвергать опасности свое население, использовали Украину для проведения там опасных биологических экспериментов в курируемых Вашингтоном... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T21:26
2022-03-18T21:26
сша
россия
совет безопасности оон
министерство обороны сша
министерство обороны украины
украина
биологическое оружие
в мире
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ООН, 18 мар – РИА Новости. США, не желая подвергать опасности свое население, использовали Украину для проведения там опасных биологических экспериментов в курируемых Вашингтоном лабораториях, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.В пятницу прошло созванное Россией заседание СБ ООН по проблеме военных биологических программ, которые велись в лабораториях на территории Украины.Он обратил внимание коллег по Совбезу, что представители госдепа США продолжают "путаться в показаниях" и утверждать, что США якобы не участвуют в управлении какими-либо биолабораториями на территории Украины. Однако, по его словам, факты говорят об обратном.Как заявил Небензя, минобороны США ставило задачи и определяло объем работы в рамках проектов на территории Украине, определяло перечни необходимого оборудования и делегировало широкие полномочия аффилированной с ним компании-подрядчику "Black &amp; Veatch" во взаимодействии с украинскими органами госвласти.Получатель же американской "помощи" – минобороны Украины – был обязан обеспечить "своевременный доступ персонала" Пентагона и его подрядчика к лабораториям на территории Украины "с целью проведения работ" в рамках выполнения проектов, а также предоставить доступ на эти объекты, помимо сотрудников Пентагона, "иностранных ученых", отметил Небензя.По его словам, сами проекты предполагалось реализовывать не украинскими учеными, а "при их участии"."Проще говоря, украинские власти дали Пентагону "карт-бланш" на территории Украины и позволили самостоятельно проводить там опасные биоэксперименты. Американский подрядчик при этом освобождался от всех видов налогов по украинскому законодательству", - заявил российский постпред."Что же по этому плану взамен получали украинские ученые, то есть украинский народ? Бесплатный проезд на международные конференции, "на основе тарифов расходов на питание и проживание, утвержденных для командировок правительственных чиновников США". Такая вот "компенсация" за проведение "под боком" опаснейших биологических исследований", - указал он."Это никакая не "благородная" помощь Украине, о которой твердят американские представители. Это циничное использование ее территории и населения для опасных исследований, которые Вашингтон не хочет проводить на своей территории, чтобы не подвергать рискам собственное население", - подчеркнул Небензя.Постпред отметил, что не удивится, если вскроются аналогичные факты о деятельности курируемых США лабораторий в других регионах мира. "Призываем страны, предоставившие свою территорию для проведения таких экспериментов Пентагона, внимательно изучить контрактную документацию их сотрудничества с США в биологической сфере. Полностью поддерживаем требование КНР к США раскрыть данные о деятельности 360 лабораторий под американским контролем в мире", - заключил он.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более, чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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сша, россия, совет безопасности оон, министерство обороны сша, министерство обороны украины, украина, биологическое оружие, в мире, василий небензя
21:26 18.03.2022
 
США использовали Украину для опасных биоэкспериментов, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: США использовали Украину для проведения опасных биоэкспериментов

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 18 мар – РИА Новости. США, не желая подвергать опасности свое население, использовали Украину для проведения там опасных биологических экспериментов в курируемых Вашингтоном лабораториях, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
В пятницу прошло созванное Россией заседание СБ ООН по проблеме военных биологических программ, которые велись в лабораториях на территории Украины.
Он обратил внимание коллег по Совбезу, что представители госдепа США продолжают "путаться в показаниях" и утверждать, что США якобы не участвуют в управлении какими-либо биолабораториями на территории Украины. Однако, по его словам, факты говорят об обратном.
Как заявил Небензя, минобороны США ставило задачи и определяло объем работы в рамках проектов на территории Украине, определяло перечни необходимого оборудования и делегировало широкие полномочия аффилированной с ним компании-подрядчику "Black & Veatch" во взаимодействии с украинскими органами госвласти.
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Получатель же американской "помощи" – минобороны Украины – был обязан обеспечить "своевременный доступ персонала" Пентагона и его подрядчика к лабораториям на территории Украины "с целью проведения работ" в рамках выполнения проектов, а также предоставить доступ на эти объекты, помимо сотрудников Пентагона, "иностранных ученых", отметил Небензя.
По его словам, сами проекты предполагалось реализовывать не украинскими учеными, а "при их участии".
"Проще говоря, украинские власти дали Пентагону "карт-бланш" на территории Украины и позволили самостоятельно проводить там опасные биоэксперименты. Американский подрядчик при этом освобождался от всех видов налогов по украинскому законодательству", - заявил российский постпред.
"Что же по этому плану взамен получали украинские ученые, то есть украинский народ? Бесплатный проезд на международные конференции, "на основе тарифов расходов на питание и проживание, утвержденных для командировок правительственных чиновников США". Такая вот "компенсация" за проведение "под боком" опаснейших биологических исследований", - указал он.
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"Это никакая не "благородная" помощь Украине, о которой твердят американские представители. Это циничное использование ее территории и населения для опасных исследований, которые Вашингтон не хочет проводить на своей территории, чтобы не подвергать рискам собственное население", - подчеркнул Небензя.
Постпред отметил, что не удивится, если вскроются аналогичные факты о деятельности курируемых США лабораторий в других регионах мира. "Призываем страны, предоставившие свою территорию для проведения таких экспериментов Пентагона, внимательно изучить контрактную документацию их сотрудничества с США в биологической сфере. Полностью поддерживаем требование КНР к США раскрыть данные о деятельности 360 лабораторий под американским контролем в мире", - заключил он.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины сформировалась сеть из более, чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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