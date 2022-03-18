https://ria.ru/20220318/nebenzya-1778945850.html

США использовали Украину для опасных биоэкспериментов, заявил Небензя

США использовали Украину для опасных биоэкспериментов, заявил Небензя - РИА Новости, 18.03.2022

США использовали Украину для опасных биоэкспериментов, заявил Небензя

США, не желая подвергать опасности свое население, использовали Украину для проведения там опасных биологических экспериментов в курируемых Вашингтоном... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:26

2022-03-18T21:26

2022-03-18T21:26

сша

россия

совет безопасности оон

министерство обороны сша

министерство обороны украины

украина

биологическое оружие

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg

ООН, 18 мар – РИА Новости. США, не желая подвергать опасности свое население, использовали Украину для проведения там опасных биологических экспериментов в курируемых Вашингтоном лабораториях, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.В пятницу прошло созванное Россией заседание СБ ООН по проблеме военных биологических программ, которые велись в лабораториях на территории Украины.Он обратил внимание коллег по Совбезу, что представители госдепа США продолжают "путаться в показаниях" и утверждать, что США якобы не участвуют в управлении какими-либо биолабораториями на территории Украины. Однако, по его словам, факты говорят об обратном.Как заявил Небензя, минобороны США ставило задачи и определяло объем работы в рамках проектов на территории Украине, определяло перечни необходимого оборудования и делегировало широкие полномочия аффилированной с ним компании-подрядчику "Black & Veatch" во взаимодействии с украинскими органами госвласти.Получатель же американской "помощи" – минобороны Украины – был обязан обеспечить "своевременный доступ персонала" Пентагона и его подрядчика к лабораториям на территории Украины "с целью проведения работ" в рамках выполнения проектов, а также предоставить доступ на эти объекты, помимо сотрудников Пентагона, "иностранных ученых", отметил Небензя.По его словам, сами проекты предполагалось реализовывать не украинскими учеными, а "при их участии"."Проще говоря, украинские власти дали Пентагону "карт-бланш" на территории Украины и позволили самостоятельно проводить там опасные биоэксперименты. Американский подрядчик при этом освобождался от всех видов налогов по украинскому законодательству", - заявил российский постпред."Что же по этому плану взамен получали украинские ученые, то есть украинский народ? Бесплатный проезд на международные конференции, "на основе тарифов расходов на питание и проживание, утвержденных для командировок правительственных чиновников США". Такая вот "компенсация" за проведение "под боком" опаснейших биологических исследований", - указал он."Это никакая не "благородная" помощь Украине, о которой твердят американские представители. Это циничное использование ее территории и населения для опасных исследований, которые Вашингтон не хочет проводить на своей территории, чтобы не подвергать рискам собственное население", - подчеркнул Небензя.Постпред отметил, что не удивится, если вскроются аналогичные факты о деятельности курируемых США лабораторий в других регионах мира. "Призываем страны, предоставившие свою территорию для проведения таких экспериментов Пентагона, внимательно изучить контрактную документацию их сотрудничества с США в биологической сфере. Полностью поддерживаем требование КНР к США раскрыть данные о деятельности 360 лабораторий под американским контролем в мире", - заключил он.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более, чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

https://ria.ru/20220318/oruzhie-1778904348.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, россия, совет безопасности оон, министерство обороны сша, министерство обороны украины, украина, биологическое оружие, в мире, василий небензя