https://ria.ru/20220318/nazhiva-1778888729.html

Володин призвал наказывать тех, кто будет наживаться на ситуации

Володин призвал наказывать тех, кто будет наживаться на ситуации - РИА Новости, 18.03.2022

Володин призвал наказывать тех, кто будет наживаться на ситуации

Информацию обо всех случаях неоправданного повышения цен Госдума будет направлять прокурорам субъектов РФ для принятия соответствующих мер прокурорского... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:36

2022-03-18T16:36

2022-03-18T18:33

вячеслав володин

россия

экономика

госдума рф

генеральная прокуратура рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Информацию обо всех случаях неоправданного повышения цен Госдума будет направлять прокурорам субъектов РФ для принятия соответствующих мер прокурорского реагирования, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Парламентарий напомнил, что Генпрокуратура начала проверку фактов необоснованного роста цен на продукты и средства гигиены. "Поддерживаем решение. Тот, кто наживается на людях, должен быть наказан", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что депутаты на этой неделе работают в регионах, к ним поступает много обращений по этим вопросам. "Информацию обо всех случаях неоправданного повышения цен будем направлять прокурорам субъектов РФ, чтобы были приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", - пояснил он."Сегодня запасы продовольствия есть в полном объеме, никакого дефицита нет. Тот, кто пользуется ситуацией и наживается на людях, должен быть наказан", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

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Кирилл Волков

вячеслав володин, россия, экономика, госдума рф, генеральная прокуратура рф, санкции в отношении россии