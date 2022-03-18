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В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести в колонию гашиш - РИА Новости, 18.03.2022
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В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести в колонию гашиш
В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести в колонию гашиш - РИА Новости, 18.03.2022
В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести в колонию гашиш
Сотрудники исправительной колонии №19 в Казани пресекли попытку доставить в учреждение наркотики с помощью кошки, сообщает пресс-служба УФСИН России по... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:47
2022-03-18T13:54
происшествия
здоровье - общество
казань
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии №19 в Казани пресекли попытку доставить в учреждение наркотики с помощью кошки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Татарстану."Семнадцатого марта в городе Казань при обходе прилегающей территории исправительной колонии №19 сотрудниками отдела безопасности учреждения, возле транспортных ворот была обнаружена кошка черного цвета. На шее животного имелся ошейник, внутри которого было обнаружено и изъято комкообразное вещество растительного происхождения и порошкообразное вещество белого цвета общей массой около 5 грамм", - говорится в сообщении.По информации ведомства, экспертиза показала, что внутри ошейника были гашиш и метилофедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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казань
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происшествия, здоровье - общество, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
13:47 18.03.2022 (обновлено: 13:54 18.03.2022)
 
В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести в колонию гашиш

Сотрудники ИК-19 в Казани пресекли попытку доставить в колонию гашиш с помощью кошки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФургон ФСИН
Фургон ФСИН - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фургон ФСИН
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии №19 в Казани пресекли попытку доставить в учреждение наркотики с помощью кошки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Татарстану.
"Семнадцатого марта в городе Казань при обходе прилегающей территории исправительной колонии №19 сотрудниками отдела безопасности учреждения, возле транспортных ворот была обнаружена кошка черного цвета. На шее животного имелся ошейник, внутри которого было обнаружено и изъято комкообразное вещество растительного происхождения и порошкообразное вещество белого цвета общей массой около 5 грамм", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, экспертиза показала, что внутри ошейника были гашиш и метилофедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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