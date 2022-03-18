https://ria.ru/20220318/narkotiki-1778838989.html
В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести в колонию гашиш
В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести в колонию гашиш - РИА Новости, 18.03.2022
В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести в колонию гашиш
Сотрудники исправительной колонии №19 в Казани пресекли попытку доставить в учреждение наркотики с помощью кошки, сообщает пресс-служба УФСИН России по... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:47
2022-03-18T13:47
2022-03-18T13:54
происшествия
здоровье - общество
казань
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии №19 в Казани пресекли попытку доставить в учреждение наркотики с помощью кошки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Татарстану."Семнадцатого марта в городе Казань при обходе прилегающей территории исправительной колонии №19 сотрудниками отдела безопасности учреждения, возле транспортных ворот была обнаружена кошка черного цвета. На шее животного имелся ошейник, внутри которого было обнаружено и изъято комкообразное вещество растительного происхождения и порошкообразное вещество белого цвета общей массой около 5 грамм", - говорится в сообщении.По информации ведомства, экспертиза показала, что внутри ошейника были гашиш и метилофедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20211020/kot-1755450630.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
13:47 18.03.2022 (обновлено: 13:54 18.03.2022)
В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести в колонию гашиш
Сотрудники ИК-19 в Казани пресекли попытку доставить в колонию гашиш с помощью кошки