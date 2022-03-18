https://ria.ru/20220318/narkotiki-1778838989.html

В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести в колонию гашиш

В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести в колонию гашиш - РИА Новости, 18.03.2022

В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести в колонию гашиш

Сотрудники исправительной колонии №19 в Казани пресекли попытку доставить в учреждение наркотики с помощью кошки, сообщает пресс-служба УФСИН России по... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:47

2022-03-18T13:47

2022-03-18T13:54

происшествия

здоровье - общество

казань

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149877/96/1498779667_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_dd5a5e4190c3706ecc1549f983f5d1c0.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии №19 в Казани пресекли попытку доставить в учреждение наркотики с помощью кошки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Татарстану."Семнадцатого марта в городе Казань при обходе прилегающей территории исправительной колонии №19 сотрудниками отдела безопасности учреждения, возле транспортных ворот была обнаружена кошка черного цвета. На шее животного имелся ошейник, внутри которого было обнаружено и изъято комкообразное вещество растительного происхождения и порошкообразное вещество белого цвета общей массой около 5 грамм", - говорится в сообщении.По информации ведомства, экспертиза показала, что внутри ошейника были гашиш и метилофедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20211020/kot-1755450630.html

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)