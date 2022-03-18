https://ria.ru/20220318/moshenniki-1778758105.html

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в интернете

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в интернете - РИА Новости, 18.03.2022

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в интернете

Россияне в попытках найти нелицензионные версии ПО, ставшего недоступным из-за санкций, рискуют столкнуться с мошенниками, предупредил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T02:15

2022-03-18T02:15

2022-03-18T02:15

общество

технологии

алексей сизов

россия

инфосистемы джет

интернет

мошенничество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россияне в попытках найти нелицензионные версии ПО, ставшего недоступным из-за санкций, рискуют столкнуться с мошенниками, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по противодействию мошенничеству, руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.После отказа ряда зарубежных компаний поставлять новое ПО на российский рынок некоторые владельцы компьютеров и гаджетов начали искать нелицензионные версии этой продукции. Спросом на "обходные" способы покупки программ попытаются воспользоваться злоумышленники, считает Сизов.По его мнению, злоумышленники могут использовать две схемы. Самая простая —получение денег без предоставления взамен какого-либо товара. Другая — продажа вредоносного софта под видом безопасных вариантов стандартного ПО. В последнем случае мошенники могут получить доступ к персональным и банковским данным жертвы, уточнил Сизов.Нелицензионные программы в большинстве случаев содержат те или иные модификации, и невозможно заранее узнать, какие изменения в них вносились, отметил он.Он рекомендует не совершать необдуманных действий и дождаться появления на российском рынке лицензионного ПО."Не стоит бежать и искать всевозможные пути получить попавшие под санкции программы. Стоит выдохнуть и подождать, когда данная ситуация стабилизируется. Скорее всего, в самое ближайшее время мы вернемся к нормальной ситуации", —заключил Сизов.

https://ria.ru/20220316/karta-1778368889.html

https://ria.ru/20220302/moshenniki-1775962830.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, технологии, алексей сизов, россия, инфосистемы джет, интернет, мошенничество