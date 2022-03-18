https://ria.ru/20220318/modernizatsiya-1778855748.html

Титов предложил меры по модернизации рынка труда

Титов предложил меры по модернизации рынка труда - РИА Новости, 18.03.2022

Титов предложил меры по модернизации рынка труда

Новый санкционный кризис не упрощает, а усложняет программу модернизации рынка труда РФ, структурные меры на этом рынке напрашивались ранее, но с этим можно... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:54

2022-03-18T14:54

2022-03-18T14:54

экономика

россия

борис титов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новый санкционный кризис не упрощает, а усложняет программу модернизации рынка труда РФ, структурные меры на этом рынке напрашивались ранее, но с этим можно было потерпеть, однако сейчас их принятие откладывать нельзя, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов."Новый санкционный кризис не упрощает, а усложняет программу модернизации рынка труда. И если структурные меры на этом рынке напрашивались и ранее, но с этим можно было как-то потерпеть, то сейчас их принятие откладывать нельзя", - сказал он на Санкт-Петербургском международном форуме труда, сообщает пресс-служба Титова.По его словам, количество рабочих мест в России не растет, а сокращается. "Валовая цифра упала с 78,4 миллиона в 2015 году до 76,2 миллиона в 2020 году. Причем тенденция сокращения началась еще до пандемии. С другой стороны, бизнес в последние годы столкнулся с дефицитом квалифицированной рабочей силы", - заметил омбудсмен.Уполномоченный напомнил, что "объем неформального рынка труда доходит до трети всего трудоспособного населения". "На первом месте из причин, которые сдерживают его обеление – гипертрофированные налоги на труд. При ставке НДФЛ 13% страховые взносы приводят к общей налоговой нагрузке в размере 43% от реальных выплат на руки. Работодатель просто не может вкладываться в повышение качества рабочей силы – главное закрыть налоги, еще лучше – платить в конвертах", - сказал он.В качестве первоочередной меры, с его точки зрения, нужно возобновить программу льготного кредитования ФОТ 2.0 (со списанием кредита при выполнении нормы сохранения числа рабочих мест).Следует также снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для всех компаний. "Надо стимулировать создание новых рабочих мест – разрешить при найме по-настоящему новых сотрудников вообще не платить страховые взносы полгода или зачитывать их в счет налога на прибыль или НДФЛ", — уверен уполномоченный.Нужна коренная реформа кадрового делопроизводства и требований в трудовой сфере. "Ну и, наконец, надо сделать ответственным за создание новых рабочих мест Центральный банк, как в других странах. Вопрос улучшения рынка труда не отделим от темпов роста экономики в целом", - заключил Титов.

https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778657156.html

https://ria.ru/20220227/uslugi-1775430773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, борис титов