https://ria.ru/20220318/mishustin-1778945720.html
Мишустин обсудил с Головченко наращивание взаимодействия в условиях санкций
Мишустин обсудил с Головченко наращивание взаимодействия в условиях санкций - РИА Новости, 18.03.2022
Мишустин обсудил с Головченко наращивание взаимодействия в условиях санкций
Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным поставку Минску продовольственных товаров критического... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T21:26
2022-03-18T21:26
2022-03-18T21:45
белоруссия
москва
минск
санкции в отношении россии
в мире
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МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным поставку Минску продовольственных товаров критического импорта, в том числе пшеницы твердых сортов, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.По ее данным, телефонный разговор глав правительств состоялся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита правительственной делегации Белоруссии в Москву 14 марта."Достигнута договоренность о том, что в рамках согласованных балансов будет при необходимости обеспечена поставка в Республику Беларусь всех продовольственных товаров критического импорта, в том числе пшеницы твердых сортов, гречихи, растительного масла, под полную потребность рынка", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства.Отмечается, что "российский коллега подробно проинформировал премьер-министра Беларуси о принятых Российской Федерацией решениях по нераспространению на Республику Беларусь введенных в России ограничений по вывозу товаров, сырья, технологического оборудования, лекарств, медицинских изделий в рамках принимаемых контрсанкций"."Премьеры предметно переговорили по договоренностям в рамках совета ЕЭК по минимизации санкционных последствий и насыщению внутреннего рынка, которые создадут благоприятные условия по поставкам материалов и сырья на территорию ЕАЭС", - говорится в сообщении.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время телефонного разговора с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко проинформировал его о принятых кабмином решениях по наращиванию взаимодействия в условиях санкций, сообщает пресс-служба кабмина.Белоруссия и Россия находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу ценообразования и расчетов за энергоносители, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.По ее данным, премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил этот вопрос по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Телефонный разговор глав правительств состоялся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита правительственной делегации Белоруссии в Москву 14 марта."Главы правительств отметили, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров по вопросу ценообразования и расчетов за энергоносители на основании ранее согласованных подходов на принципах взаимной поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства.Подчеркивается, что "заинтересованные госорганы завершают процедурные вопросы".Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время телефонного разговора с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко проинформировал его о принятых кабмином решениях по наращиванию взаимодействия в условиях санкций, сообщает пресс-служба кабмина."В развитие переговоров 14 марта 2022 года в Москве Михаил Мишустин проинформировал Романа Головченко о принятых Правительством Российской Федерации решениях по наращиванию взаимодействия в Союзном государстве России и Белоруссии в условиях санкций, введённых недружественными странами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220318/belorussiya-1778807152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, москва, минск, санкции в отношении россии, в мире
21:26 18.03.2022 (обновлено: 21:45 18.03.2022)
Мишустин обсудил с Головченко наращивание взаимодействия в условиях санкций
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии Головченко цены на энергоносители
МИНСК, 18 мар - РИА Новости.
Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил
по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным поставку Минску продовольственных товаров критического импорта, в том числе пшеницы твердых сортов, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.
По ее данным, телефонный разговор глав правительств состоялся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита правительственной делегации Белоруссии в Москву 14 марта.
"Достигнута договоренность о том, что в рамках согласованных балансов будет при необходимости обеспечена поставка в Республику Беларусь всех продовольственных товаров критического импорта, в том числе пшеницы твердых сортов, гречихи, растительного масла, под полную потребность рынка", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства.
Отмечается, что "российский коллега подробно проинформировал премьер-министра Беларуси о принятых Российской Федерацией решениях по нераспространению на Республику Беларусь введенных в России ограничений по вывозу товаров, сырья, технологического оборудования, лекарств, медицинских изделий в рамках принимаемых контрсанкций".
"Премьеры предметно переговорили по договоренностям в рамках совета ЕЭК по минимизации санкционных последствий и насыщению внутреннего рынка, которые создадут благоприятные условия по поставкам материалов и сырья на территорию ЕАЭС", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время телефонного разговора с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко проинформировал его о принятых кабмином решениях по наращиванию взаимодействия в условиях санкций, сообщает пресс-служба кабмина.
"В развитие переговоров 14 марта 2022 года в Москве Михаил Мишустин проинформировал Романа Головченко о принятых Правительством Российской Федерации решениях по наращиванию взаимодействия в Союзном государстве России и Белоруссии в условиях санкций, введённых недружественными странами", - говорится в сообщении.
Белоруссия и Россия находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу ценообразования и расчетов за энергоносители, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.
По ее данным, премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил этот вопрос по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Телефонный разговор глав правительств состоялся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита правительственной делегации Белоруссии в Москву 14 марта.
"Главы правительств отметили, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров по вопросу ценообразования и расчетов за энергоносители на основании ранее согласованных подходов на принципах взаимной поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства.
Подчеркивается, что "заинтересованные госорганы завершают процедурные вопросы".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время телефонного разговора с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко проинформировал его о принятых кабмином решениях по наращиванию взаимодействия в условиях санкций, сообщает пресс-служба кабмина.
"В развитие переговоров 14 марта 2022 года в Москве Михаил Мишустин проинформировал Романа Головченко о принятых Правительством Российской Федерации решениях по наращиванию взаимодействия в Союзном государстве России и Белоруссии в условиях санкций, введённых недружественными странами", - говорится в сообщении.