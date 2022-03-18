https://ria.ru/20220318/mishustin-1778945720.html

Мишустин обсудил с Головченко наращивание взаимодействия в условиях санкций

Мишустин обсудил с Головченко наращивание взаимодействия в условиях санкций - РИА Новости, 18.03.2022

Мишустин обсудил с Головченко наращивание взаимодействия в условиях санкций

Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным поставку Минску продовольственных товаров критического... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:26

2022-03-18T21:26

2022-03-18T21:45

белоруссия

москва

минск

санкции в отношении россии

в мире

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МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным поставку Минску продовольственных товаров критического импорта, в том числе пшеницы твердых сортов, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.По ее данным, телефонный разговор глав правительств состоялся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита правительственной делегации Белоруссии в Москву 14 марта."Достигнута договоренность о том, что в рамках согласованных балансов будет при необходимости обеспечена поставка в Республику Беларусь всех продовольственных товаров критического импорта, в том числе пшеницы твердых сортов, гречихи, растительного масла, под полную потребность рынка", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства.Отмечается, что "российский коллега подробно проинформировал премьер-министра Беларуси о принятых Российской Федерацией решениях по нераспространению на Республику Беларусь введенных в России ограничений по вывозу товаров, сырья, технологического оборудования, лекарств, медицинских изделий в рамках принимаемых контрсанкций"."Премьеры предметно переговорили по договоренностям в рамках совета ЕЭК по минимизации санкционных последствий и насыщению внутреннего рынка, которые создадут благоприятные условия по поставкам материалов и сырья на территорию ЕАЭС", - говорится в сообщении.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время телефонного разговора с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко проинформировал его о принятых кабмином решениях по наращиванию взаимодействия в условиях санкций, сообщает пресс-служба кабмина.Белоруссия и Россия находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу ценообразования и расчетов за энергоносители, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.По ее данным, премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил этот вопрос по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Телефонный разговор глав правительств состоялся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита правительственной делегации Белоруссии в Москву 14 марта."Главы правительств отметили, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров по вопросу ценообразования и расчетов за энергоносители на основании ранее согласованных подходов на принципах взаимной поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства.Подчеркивается, что "заинтересованные госорганы завершают процедурные вопросы".Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время телефонного разговора с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко проинформировал его о принятых кабмином решениях по наращиванию взаимодействия в условиях санкций, сообщает пресс-служба кабмина."В развитие переговоров 14 марта 2022 года в Москве Михаил Мишустин проинформировал Романа Головченко о принятых Правительством Российской Федерации решениях по наращиванию взаимодействия в Союзном государстве России и Белоруссии в условиях санкций, введённых недружественными странами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220318/belorussiya-1778807152.html

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776473549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

белоруссия, москва, минск, санкции в отношении россии, в мире