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Минобороны заявило о фактах насилия националистов над мирными украинцами - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/minoborony-1778950004.html
Минобороны заявило о фактах насилия националистов над мирными украинцами
Минобороны заявило о фактах насилия националистов над мирными украинцами - РИА Новости, 18.03.2022
Минобороны заявило о фактах насилия националистов над мирными украинцами
Минобороны РФ фиксирует многочисленные факты насилия националистов над мирными жителями Украины, заявил в пятницу начальник Национального центра управления... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:09
2022-03-18T22:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
россия
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ фиксирует многочисленные факты насилия националистов над мирными жителями Украины, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Чернигове боевики националистических батальонов под угрозой физической расправы отбирают у местного населения последние продукты питания, в том числе полученные в качестве гуманитарной помощи; в Запорожье националистически настроенные власти насильно раздают жителям города "коктейли Молотова" и призывают мирное население забрасывать ими российские войска, тем самым цинично толкая людей на неминуемую гибель", - сказал он.По его словам, в Харькове националисты обстреляли место выдачи гуманитарной помощи, а в Северодонецке национальные формирования и иностранные наемники, обороняющиеся совместно с резервистами территориальной обороны, в принудительном порядке расставили местное население вокруг занятых жилых домов. Граждан, отказавшихся покидать укрытия и выходить на улицы, расстреляли."Самостоятельный выход людей из населенных пунктов жестко пресекается. Местные жители, загнанные в подвалы жилых домов, якобы для спасения от ударов российской авиации, находятся в ужасающих условиях антисанитарии, недостатка питания и воды, без электричества и под воздействием, сфабрикованной украинскими властями лжи о блокировании гуманитарных коридоров", - рассказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778938809.html
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в мире, вооруженные силы рф, россия, украина
22:09 18.03.2022
 
Минобороны заявило о фактах насилия националистов над мирными украинцами

Минобороны России заявило о фактах насилия националистов над мирными украинцами

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ фиксирует многочисленные факты насилия националистов над мирными жителями Украины, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Чернигове боевики националистических батальонов под угрозой физической расправы отбирают у местного населения последние продукты питания, в том числе полученные в качестве гуманитарной помощи; в Запорожье националистически настроенные власти насильно раздают жителям города "коктейли Молотова" и призывают мирное население забрасывать ими российские войска, тем самым цинично толкая людей на неминуемую гибель", - сказал он.
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По его словам, в Харькове националисты обстреляли место выдачи гуманитарной помощи, а в Северодонецке национальные формирования и иностранные наемники, обороняющиеся совместно с резервистами территориальной обороны, в принудительном порядке расставили местное население вокруг занятых жилых домов. Граждан, отказавшихся покидать укрытия и выходить на улицы, расстреляли.
"Самостоятельный выход людей из населенных пунктов жестко пресекается. Местные жители, загнанные в подвалы жилых домов, якобы для спасения от ударов российской авиации, находятся в ужасающих условиях антисанитарии, недостатка питания и воды, без электричества и под воздействием, сфабрикованной украинскими властями лжи о блокировании гуманитарных коридоров", - рассказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.
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Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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