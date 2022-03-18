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ВС России уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами во Львове - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/minoborony-1778934092.html
ВС России уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами во Львове
ВС России уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами во Львове - РИА Новости, 18.03.2022
ВС России уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами во Львове
Российские вооруженные силы нанесли удар по стоянке авиаремонтного завода во Львове, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:50
2022-03-18T22:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
львов
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы нанесли удар по стоянке авиаремонтного завода во Львове, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска", — рассказал он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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в мире, львов, украина, вооруженные силы рф
19:50 18.03.2022 (обновлено: 22:17 18.03.2022)
 
ВС России уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами во Львове

Минобороны: ВС России уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами во Львове

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы нанесли удар по стоянке авиаремонтного завода во Львове, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска", — рассказал он.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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