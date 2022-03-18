https://ria.ru/20220318/minoborony-1778934092.html

ВС России уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами во Львове

ВС России уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами во Львове - РИА Новости, 18.03.2022

ВС России уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами во Львове

Российские вооруженные силы нанесли удар по стоянке авиаремонтного завода во Львове, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:50

2022-03-18T19:50

2022-03-18T22:17

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы нанесли удар по стоянке авиаремонтного завода во Львове, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска", — рассказал он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, львов, украина, вооруженные силы рф