11:32 18.03.2022 (обновлено: 11:36 18.03.2022)
Минкультуры: зрители в России увидят и отечественное, и зарубежное кино
В Минкультуры рассказали, что зрители в России увидят и отечественное, и зарубежное кино
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Зрители в России смогут увидеть как отечественное, так и зарубежное кино. Об этом рассказала директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Российской Федерации Светлана Максимченко.
По ее словам, "иностранные фильмы не исчезнут с экранов кинотеатров".
"Продолжатся показы авторских художественных и документальных картин — не только российского, но и иностранного производства. Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа. Например, "Брат" и "Брат 2" Алексея Балабанова, "Холоп" и "Салют 7" Клима Шипенко, многие любимые зрителем мультфильмы и семейные картины", — приводятся слова директора департамента в Telegram-канале "Объясняем.рф".
Кроме того, в кинотеатрах по-прежнему можно будет увидеть записи и прямые трансляции театральных постановок, концертов, спортивных мероприятий.
Ближайшими крупными кинопремьерами Максимченко назвала анимационную картину "Финник" и военную драму о фронтовых операторах "Первый Оскар". Также в широкий прокат уже вышли спортивная драма "Мистер Нокаут" и романтическая комедия "Хочу замуж".
Директор департамента Минкультуры отметила, что голливудское кино российские зрители все также могут смотреть в онлайн-кинотеатрах.
Она добавила, что "в настоящее время правительство Российской Федерации и Министерство культуры разрабатывают меры, которые обеспечат поддержку кинопроизводства и кинопроката в трудный период".
Ранее компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony, Walt Disney Company и Paramount.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.