https://ria.ru/20220318/minirovanie-1778931282.html

СБУ заминировала один из корпусов городской больницы в Днепропетровске

СБУ заминировала один из корпусов городской больницы в Днепропетровске - РИА Новости, 18.03.2022

СБУ заминировала один из корпусов городской больницы в Днепропетровске

В Днепропетровске сотрудники СБУ заминировали один из корпусов городской больницы №2 и хотят взорвать его во время пролета над городом любого российского... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:35

2022-03-18T19:35

2022-03-18T20:15

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Днепропетровске сотрудники СБУ заминировали один из корпусов городской больницы №2 и хотят взорвать его во время пролета над городом любого российского самолета, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков."По имеющейся у нас достоверной информации, в Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы №2 на улице Нигояна. Подрыв заминированного здания больницы спланировано осуществить во время пролета над Днепропетровском, подчеркиваю, любого российского самолета", — сказал Конашенков.Он обратил внимание западных СМИ, представители которых прибыли туда, что у российских войск нет никаких боевых задач по поражению больницы и каких-либо других зданий в этом городе."Очередная попытка киевского националистического режима использовать вас для совершения крупной провокации обречена на провал", — добавил генерал.Ранее Минобороны сообщило, что украинские националисты взорвали здание драмтеатра в Мариуполе. При этом киевские власти заявили, что удар по зданию нанесли российские войска. В Москве отвергли эти обвинения, подчеркнув, что при артиллерийском обстреле или атаке с воздуха такого объекта велика риск гибели мирных граждан.До этого западные СМИ растиражировали фейк о российском авиаударе по роддому в Мариуполе. Как позже сообщили в Минобороны России, на самом деле учреждение использовалось нацбатом "Азов", боевики разогнали персонал и пациентов. Как рассказал один из местных жителей, рожениц эвакуировали за день до взрыва, а спустя пять минут после случившегося на месте уже были журналисты и операторы. При этом, как подчеркнул первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, местные жители опознали в женщине, изображавшей пострадавшую при взрыве, модель Марианну Подгурскую, которая играла сразу трех женщин и для этого была по-разному загримирована. Эти снимки делал один и тот же фотограф — Евгений Малолетка, который сотрудничает с Associated Press, New York Times и другими западными СМИ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220318/tochka-u-1778920421.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, днепропетровск, украина, ситуация в днр и лнр