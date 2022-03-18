https://ria.ru/20220318/medvedchuk-1778928425.html

Украинский суд разрешил арест Медведчука

Украинский суд разрешил арест Медведчука - РИА Новости, 18.03.2022

Украинский суд разрешил арест Медведчука

Украинский суд разрешил арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:20

2022-03-18T19:20

2022-03-18T19:33

виктор медведчук

украина

служба безопасности украины

донбасс

в мире

киев

оппозиционная платформа - за жизнь

государственное бюро расследований украины

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский суд разрешил арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины."Суд разрешил арест Медведчука", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Fаcebook.Ранее адвокат Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но заявила, что политик остаётся в городе. Ранее сообщалось, что срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука истекал 10 марта.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777408259.html

https://ria.ru/20220317/diplomat-1778597880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

виктор медведчук, украина, служба безопасности украины, донбасс, в мире, киев, оппозиционная платформа - за жизнь, государственное бюро расследований украины