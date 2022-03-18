19:20 18.03.2022 (обновлено: 19:33 18.03.2022)
Украинский суд разрешил арест Медведчука
Украинский суд разрешил арест главы "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчука
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский суд разрешил арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Суд разрешил арест Медведчука", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Fаcebook.
10 марта, 09:41Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука
Ранее адвокат Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но заявила, что политик остаётся в городе. Ранее сообщалось, что срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука истекал 10 марта.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.