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Украинский суд разрешил арест Медведчука - РИА Новости, 18.03.2022
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Украинский суд разрешил арест Медведчука
Украинский суд разрешил арест Медведчука - РИА Новости, 18.03.2022
Украинский суд разрешил арест Медведчука
Украинский суд разрешил арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:20
2022-03-18T19:33
виктор медведчук
украина
служба безопасности украины
донбасс
в мире
киев
оппозиционная платформа - за жизнь
государственное бюро расследований украины
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский суд разрешил арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины."Суд разрешил арест Медведчука", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Fаcebook.Ранее адвокат Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но заявила, что политик остаётся в городе. Ранее сообщалось, что срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука истекал 10 марта.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777408259.html
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виктор медведчук, украина, служба безопасности украины, донбасс, в мире, киев, оппозиционная платформа - за жизнь, государственное бюро расследований украины
19:20 18.03.2022 (обновлено: 19:33 18.03.2022)
 
Украинский суд разрешил арест Медведчука

Украинский суд разрешил арест главы "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчука

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский суд разрешил арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Суд разрешил арест Медведчука", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Fаcebook.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 09:41
Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука
Ранее адвокат Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но заявила, что политик остаётся в городе. Ранее сообщалось, что срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука истекал 10 марта.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.
Международный пункт пропуска Краковец — Корчева - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 10:00
Украинский дипломат попытался вывезти из страны миллион долларов
 
Виктор МедведчукУкраинаСлужба безопасности УкраиныДонбассВ миреКиевОппозиционная платформа - За жизньГосударственное бюро расследований Украины
 
 
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