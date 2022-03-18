https://ria.ru/20220318/medinskiy-1778934668.html

Мединский объяснил, почему денацификация Украины важна для всех

Мединский объяснил, почему денацификация Украины важна для всех - РИА Новости, 18.03.2022

Мединский объяснил, почему денацификация Украины важна для всех

Российская сторона продолжит указывать на значение денацификации Украины, этот вопрос важен для всех, кто считает итоги Второй мировой войны базисом... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:52

2022-03-18T19:52

2022-03-18T19:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир мединский

россия

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская сторона продолжит указывать на значение денацификации Украины, этот вопрос важен для всех, кто считает итоги Второй мировой войны базисом современного миропорядка, об этом заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский."Я думаю, что к этому вопросу мы будем снова и снова возвращаться, и этот вопрос очень важен для всех тех, кто считает итоги Второй мировой войны базисом современного миропорядка", - отметил он. По словам Мединского, на переговорах по этой теме складывается "достаточно странная" ситуация, поскольку представители украинской делегации считают, "что на Украине нет никаких нацистских образований и это вообще не тема для современной Украины"."Мне кажется, что они не обращают внимание на вещи, которые беспокоят весь мир. Не обращают внимания на работу разрешенных на Украине нацистских военных формирований, на их символику, на их подготовку, на их идеологию, на работу разрешенных на Украине неонацистских и экстремистских организаций, даже на то, как во многих городах Украины и улицы, площади официально названы именами преступников, которые сражались против стран антигитлеровской коалиции", - добавил помощник российского лидера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.

https://ria.ru/20220318/medinskiy-1778920030.html

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778918583.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир мединский, россия, украина