Мединский объяснил, почему денацификация Украины важна для всех
Мединский: денацификация Украины важна для всех, кто признает итоги Второй мировой войны
© РИА Новости / БелТА/Максим Гучек / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская сторона продолжит указывать на значение денацификации Украины, этот вопрос важен для всех, кто считает итоги Второй мировой войны базисом современного миропорядка, об этом заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский.
"Я думаю, что к этому вопросу мы будем снова и снова возвращаться, и этот вопрос очень важен для всех тех, кто считает итоги Второй мировой войны базисом современного миропорядка", - отметил он. По словам Мединского, на переговорах по этой теме складывается "достаточно странная" ситуация, поскольку представители украинской делегации считают, "что на Украине нет никаких нацистских образований и это вообще не тема для современной Украины".
"Мне кажется, что они не обращают внимание на вещи, которые беспокоят весь мир. Не обращают внимания на работу разрешенных на Украине нацистских военных формирований, на их символику, на их подготовку, на их идеологию, на работу разрешенных на Украине неонацистских и экстремистских организаций, даже на то, как во многих городах Украины и улицы, площади официально названы именами преступников, которые сражались против стран антигитлеровской коалиции", - добавил помощник российского лидера.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.