https://ria.ru/20220318/mchs-1778777674.html

В Крыму два человека погибли при крупном пожаре

В Крыму два человека погибли при крупном пожаре - РИА Новости, 18.03.2022

В Крыму два человека погибли при крупном пожаре

Крупный пожар в одном из административных зданий в Алупке на южном берегу Крыма ликвидирован, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:00

2022-03-18T09:00

2022-03-18T09:00

происшествия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Крупный пожар в одном из административных зданий в Алупке на южном берегу Крыма ликвидирован, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС России.Пожар произошел рано утром в пятницу и был локализован на площади 1150 квадратных метров.К тушению пожара был привлечен 81 человек и 21 единица техники.

https://ria.ru/20220316/signalizatsiya-1778553611.html

республика крым

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)