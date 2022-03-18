Рейтинг@Mail.ru
В Крыму два человека погибли при крупном пожаре - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/mchs-1778777674.html
В Крыму два человека погибли при крупном пожаре
В Крыму два человека погибли при крупном пожаре - РИА Новости, 18.03.2022
В Крыму два человека погибли при крупном пожаре
Крупный пожар в одном из административных зданий в Алупке на южном берегу Крыма ликвидирован, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:00
2022-03-18T09:00
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3ae980371af725d016e3da925c81658.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Крупный пожар в одном из административных зданий в Алупке на южном берегу Крыма ликвидирован, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС России.Пожар произошел рано утром в пятницу и был локализован на площади 1150 квадратных метров.К тушению пожара был привлечен 81 человек и 21 единица техники.
https://ria.ru/20220316/signalizatsiya-1778553611.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7c1aea09a14439a6a3087d26437d4228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:00 18.03.2022
 
В Крыму два человека погибли при крупном пожаре

МЧС: два человека погибли при крупном пожаре в Крыму

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы
Сотрудники пожарной службы - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Крупный пожар в одном из административных зданий в Алупке на южном берегу Крыма ликвидирован, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Пожар произошел рано утром в пятницу и был локализован на площади 1150 квадратных метров.

"Первые пожарные расчеты прибыли на место через семь минут после вызова. Горело двухэтажное здание. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Пожар ликвидирован на площади 1150 квадратных метров. К сожалению, два человека погибли", - сказали в пресс-службе.

К тушению пожара был привлечен 81 человек и 21 единица техники.
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 20:55
Сигнализация на АЭС "Фукусима-1" сработала не из-за пожара, сообщили СМИ
 
ПроисшествияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала