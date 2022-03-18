https://ria.ru/20220318/mchs-1778777674.html
В Крыму два человека погибли при крупном пожаре
В Крыму два человека погибли при крупном пожаре - РИА Новости, 18.03.2022
В Крыму два человека погибли при крупном пожаре
Крупный пожар в одном из административных зданий в Алупке на южном берегу Крыма ликвидирован, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:00
2022-03-18T09:00
2022-03-18T09:00
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3ae980371af725d016e3da925c81658.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Крупный пожар в одном из административных зданий в Алупке на южном берегу Крыма ликвидирован, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС России.Пожар произошел рано утром в пятницу и был локализован на площади 1150 квадратных метров.К тушению пожара был привлечен 81 человек и 21 единица техники.
https://ria.ru/20220316/signalizatsiya-1778553611.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7c1aea09a14439a6a3087d26437d4228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму два человека погибли при крупном пожаре
МЧС: два человека погибли при крупном пожаре в Крыму