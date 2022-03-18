https://ria.ru/20220318/mcdonalds-1778787856.html
Франшизные рестораны McDonald's продолжают работу в Москве
Франшизные рестораны McDonald's продолжают работу в Москве - РИА Новости, 18.03.2022
Франшизные рестораны McDonald's продолжают работу в Москве
Ряд ресторанов McDonald's, работающих в Москве на условиях франчайзинга, продолжают оказывать услуги посетителям, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:10
2022-03-18T10:10
2022-03-18T10:10
экономика
mcdonald's corporation
россия
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ряд ресторанов McDonald's, работающих в Москве на условиях франчайзинга, продолжают оказывать услуги посетителям, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Ряд ресторанов McDonald's, работающих в Москве на условиях франчайзинга, продолжают оказывать услуги посетителям. В частности, открыты рестораны в аэропортах и на Ленинградском вокзале, а также окна "МакЭкспресс" около станций московского метро", - сообщили в компании.Ранее McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснял гендиректор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату.
https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, mcdonald's corporation, россия, москва, санкции в отношении россии
Франшизные рестораны McDonald's продолжают работу в Москве
Рестораны McDonald's, работающие на условиях франчайзинга, продолжают работу в Москве