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Петербург построен по масонскому плану? Тайные символы Северной столицы - РИА Новости, 18.03.2022
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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20220318/masonpiter-1778793177.html
Петербург построен по масонскому плану? Тайные символы Северной столицы
Петербург построен по масонскому плану? Тайные символы Северной столицы - РИА Новости, 18.03.2022
Петербург построен по масонскому плану? Тайные символы Северной столицы
Фронтон Казанского собора украшает большое “Всевидящее око” (похороненный там Кутузов, кстати, тоже был масоном). Во дворце Строганова, по легенде, можно найти 18 масонских храмов. Более того, сами масоны утверждают, что весь город изначально проектировался по масонским идеям, и тайные символы можно увидеть, просто приглядевшись к карте.
2022-03-18T12:00
2022-03-18T20:49
какая-то мистика
подкаст
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Петербург построен по масонскому плану? Тайные символы Северной столицы
Фронтон Казанского собора украшает большое “Всевидящее око” (похороненный там Кутузов, кстати, тоже был масоном). Во дворце Строганова, по легенде, можно найти 18 масонских храмов. Более того, сами масоны утверждают, что весь город изначально проектировался по масонским идеям, и тайные символы можно увидеть, просто приглядевшись к карте.
audio/mpeg
Петербург построен по масонскому плану? Тайные символы Северной столицы
Фронтон Казанского собора украшает большое “Всевидящее око” (похороненный там Кутузов, кстати, тоже был масоном). Во дворце Строганова, по легенде, можно найти 18 масонских храмов. Более того, сами масоны утверждают, что весь город изначально проектировался по масонским идеям, и тайные символы можно увидеть, просто приглядевшись к карте.
audio/mpeg
О масонских местах Петербурга рассказывает Президент фонда поддержки законодательных инициатив Григорий Томчин, который является масоном уже 25 лет.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
12:00 18.03.2022 (обновлено: 20:49 18.03.2022)
 

Петербург построен по масонскому плану? Тайные символы Северной столицы

Какая-то мистика
Петербург построен по масонскому плану? Тайные символы Северной столицы
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Фронтон Казанского собора украшает большое “Всевидящее око” (похороненный там Кутузов, кстати, тоже был масоном). Во дворце Строганова, по легенде, можно найти 18 масонских храмов. Более того, сами масоны утверждают, что весь город изначально проектировался по масонским идеям, и тайные символы можно увидеть, просто приглядевшись к карте.
О масонских местах Петербурга рассказывает Президент фонда поддержки законодательных инициатив Григорий Томчин, который является масоном уже 25 лет.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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