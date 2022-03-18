https://ria.ru/20220318/masonpiter-1778793177.html

Петербург построен по масонскому плану? Тайные символы Северной столицы

Петербург построен по масонскому плану? Тайные символы Северной столицы - РИА Новости, 18.03.2022

Петербург построен по масонскому плану? Тайные символы Северной столицы

Фронтон Казанского собора украшает большое “Всевидящее око” (похороненный там Кутузов, кстати, тоже был масоном). Во дворце Строганова, по легенде, можно найти 18 масонских храмов. Более того, сами масоны утверждают, что весь город изначально проектировался по масонским идеям, и тайные символы можно увидеть, просто приглядевшись к карте.

2022-03-18T12:00

2022-03-18T12:00

2022-03-18T20:49

какая-то мистика

подкаст

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Петербург построен по масонскому плану? Тайные символы Северной столицы Фронтон Казанского собора украшает большое “Всевидящее око” (похороненный там Кутузов, кстати, тоже был масоном). Во дворце Строганова, по легенде, можно найти 18 масонских храмов. Более того, сами масоны утверждают, что весь город изначально проектировался по масонским идеям, и тайные символы можно увидеть, просто приглядевшись к карте. audio/mpeg

Петербург построен по масонскому плану? Тайные символы Северной столицы Фронтон Казанского собора украшает большое “Всевидящее око” (похороненный там Кутузов, кстати, тоже был масоном). Во дворце Строганова, по легенде, можно найти 18 масонских храмов. Более того, сами масоны утверждают, что весь город изначально проектировался по масонским идеям, и тайные символы можно увидеть, просто приглядевшись к карте. audio/mpeg

О масонских местах Петербурга рассказывает Президент фонда поддержки законодательных инициатив Григорий Томчин, который является масоном уже 25 лет.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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