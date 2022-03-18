https://ria.ru/20220318/mariupol-1778897027.html

Зеленский заявил, что из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей

Зеленский заявил, что из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей - РИА Новости, 18.03.2022

Зеленский заявил, что из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей

Владимир Зеленский заявил, что из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:08

2022-03-18T17:08

2022-03-18T17:08

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей."Удалось спасти из Мариуполя уже более 35 тысяч людей", - сказал он в пятницу в видеообращении.Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в пятницу согласовано девять гуманитарных коридоров. По ее словам, гумкоридоры будут открыты из Мариуполя в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Тростянца, Лебедина, Конотопа, сел Краснополье, Великая Писаревка в Полтаву. Верещук добавила, что в Харьковскую область планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220318/bezhentsy-1778873749.html

https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778746393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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