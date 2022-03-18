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Зеленский заявил, что из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/mariupol-1778897027.html
Зеленский заявил, что из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей
Зеленский заявил, что из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей - РИА Новости, 18.03.2022
Зеленский заявил, что из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей
Владимир Зеленский заявил, что из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:08
2022-03-18T17:08
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
мариуполь
запорожье
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей."Удалось спасти из Мариуполя уже более 35 тысяч людей", - сказал он в пятницу в видеообращении.Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в пятницу согласовано девять гуманитарных коридоров. По ее словам, гумкоридоры будут открыты из Мариуполя в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Тростянца, Лебедина, Конотопа, сел Краснополье, Великая Писаревка в Полтаву. Верещук добавила, что в Харьковскую область планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220318/bezhentsy-1778873749.html
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владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, мариуполь, запорожье, в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
17:08 18.03.2022
 
Зеленский заявил, что из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей

Президент Украины Зеленский: из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМашины едут по Запорожскому шоссе на окраине Мариуполя
Машины едут по Запорожскому шоссе на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Машины едут по Запорожскому шоссе на окраине Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что из Мариуполя удалось вывести более 35 тысяч жителей.
"Удалось спасти из Мариуполя уже более 35 тысяч людей", - сказал он в пятницу в видеообращении.
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Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в пятницу согласовано девять гуманитарных коридоров. По ее словам, гумкоридоры будут открыты из Мариуполя в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Тростянца, Лебедина, Конотопа, сел Краснополье, Великая Писаревка в Полтаву. Верещук добавила, что в Харьковскую область планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 21:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаМариупольЗапорожьеВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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