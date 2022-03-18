https://ria.ru/20220318/marginalizatsiya-1778807698.html

Запад стремится маргинализировать Россию, заявил Лавров

Запад стремится маргинализировать Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022

Запад стремится маргинализировать Россию, заявил Лавров

Запад стремится маргинализировать Россию, остановить ее развитие, давление на Москву беспрецедентное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:43

2022-03-18T11:43

2022-03-18T11:53

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запад стремится маргинализировать Россию, остановить ее развитие, давление на Москву беспрецедентное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, - это квинтэссенция западного стратегического курса, а именно, маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле науке, образовании. И мы наблюдаем сейчас беспрецедентные шаги, которые предпринимают наши западные коллеги", - сказал министр в интервью RT.

https://ria.ru/20220316/sderzhivanie-1778487284.html

россия

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, украина