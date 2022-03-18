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Запад стремится маргинализировать Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
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Запад стремится маргинализировать Россию, заявил Лавров
Запад стремится маргинализировать Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Запад стремится маргинализировать Россию, заявил Лавров
Запад стремится маргинализировать Россию, остановить ее развитие, давление на Москву беспрецедентное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:43
2022-03-18T11:53
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запад стремится маргинализировать Россию, остановить ее развитие, давление на Москву беспрецедентное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, - это квинтэссенция западного стратегического курса, а именно, маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле науке, образовании. И мы наблюдаем сейчас беспрецедентные шаги, которые предпринимают наши западные коллеги", - сказал министр в интервью RT.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, украина
11:43 18.03.2022 (обновлено: 11:53 18.03.2022)
 
Запад стремится маргинализировать Россию, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад стремится маргинализировать Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запад стремится маргинализировать Россию, остановить ее развитие, давление на Москву беспрецедентное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, - это квинтэссенция западного стратегического курса, а именно, маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле науке, образовании. И мы наблюдаем сейчас беспрецедентные шаги, которые предпринимают наши западные коллеги", - сказал министр в интервью RT.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 16:52
Путин назвал политику Запада на сдерживание России долгосрочной стратегией
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияУкраина
 
 
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