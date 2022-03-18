https://ria.ru/20220318/marginalizatsiya-1778807698.html
Запад стремится маргинализировать Россию, заявил Лавров
Запад стремится маргинализировать Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Запад стремится маргинализировать Россию, заявил Лавров
Запад стремится маргинализировать Россию, остановить ее развитие, давление на Москву беспрецедентное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:43
2022-03-18T11:43
2022-03-18T11:53
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Запад стремится маргинализировать Россию, остановить ее развитие, давление на Москву беспрецедентное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, - это квинтэссенция западного стратегического курса, а именно, маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле науке, образовании. И мы наблюдаем сейчас беспрецедентные шаги, которые предпринимают наши западные коллеги", - сказал министр в интервью RT.
https://ria.ru/20220316/sderzhivanie-1778487284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, украина
11:43 18.03.2022 (обновлено: 11:53 18.03.2022)
Запад стремится маргинализировать Россию, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Запад стремится маргинализировать Россию