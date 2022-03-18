https://ria.ru/20220318/luzhniki-1778872977.html
В "Лужниках" находятся более 203 тысяч человек, сообщили в МВД
В "Лужниках" находятся более 203 тысяч человек, сообщили в МВД - РИА Новости, 18.03.2022
В "Лужниках" находятся более 203 тысяч человек, сообщили в МВД
На митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пришли свыше 200 тысяч человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД Москвы. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:45
2022-03-18T15:45
2022-03-18T15:53
россия
республика крым
украина
григорий лепс
полина гагарина
тимати (тимур юнусов)
севастополь
любэ
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пришли свыше 200 тысяч человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД Москвы."На территории "Лужников" находится более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч из них на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним", - сказали в пресс-службе главка.Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники".Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ. В программе запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы "Руки Вверх", Тимати, Николая Расторгуева и группы "Любэ", а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики.
https://ria.ru/20220317/krym-1778701777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика крым, украина, григорий лепс, полина гагарина, тимати (тимур юнусов), севастополь, любэ, общество, гумвд москвы, министерство внутренних дел рф (мвд россии), николай расторгуев
15:45 18.03.2022 (обновлено: 15:53 18.03.2022)
В "Лужниках" находятся более 203 тысяч человек, сообщили в МВД
МВД: в "Лужниках", где идет митинг-концерт, находятся более 203 тысяч человек