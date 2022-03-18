https://ria.ru/20220318/luzhniki-1778872977.html

В "Лужниках" находятся более 203 тысяч человек, сообщили в МВД

В "Лужниках" находятся более 203 тысяч человек, сообщили в МВД - РИА Новости, 18.03.2022

В "Лужниках" находятся более 203 тысяч человек, сообщили в МВД

На митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пришли свыше 200 тысяч человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД Москвы. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:45

2022-03-18T15:45

2022-03-18T15:53

россия

республика крым

украина

григорий лепс

полина гагарина

тимати (тимур юнусов)

севастополь

любэ

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пришли свыше 200 тысяч человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД Москвы."На территории "Лужников" находится более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч из них на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним", - сказали в пресс-службе главка.Концерт-митинг, посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, начался в 15.00 на большой спортивной арене "Лужники".Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ. В программе запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы "Руки Вверх", Тимати, Николая Расторгуева и группы "Любэ", а также других артистов из России, Украины и Донецкой народной республики.

https://ria.ru/20220317/krym-1778701777.html

россия

республика крым

украина

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, республика крым, украина, григорий лепс, полина гагарина, тимати (тимур юнусов), севастополь, любэ, общество, гумвд москвы, министерство внутренних дел рф (мвд россии), николай расторгуев