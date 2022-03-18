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Лукашенко заявил, что не планирует размещать в Белоруссии ядерное оружие - РИА Новости, 18.03.2022
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Лукашенко заявил, что не планирует размещать в Белоруссии ядерное оружие
Лукашенко заявил, что не планирует размещать в Белоруссии ядерное оружие - РИА Новости, 18.03.2022
Лукашенко заявил, что не планирует размещать в Белоруссии ядерное оружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов размещать в стране ядерное оружие, выразил надежду, что ситуация не ухудшится настолько,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:22
2022-03-18T19:54
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов размещать в стране ядерное оружие, выразил надежду, что ситуация не ухудшится настолько, чтобы это делать."Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", - заявил Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Слова президента приводит белорусское агентство Sputnik.Отвечая на вопрос, придется ли все-таки размещать в Белоруссии ядерное оружие в случае ухудшения ситуации, Лукашенко выразил надежду, что ситуация этого не потребует."Нет, такой ситуации, я думаю, не будет. Я думаю, что и в Америке, и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие", - сказал белорусский президент."Чтобы не допустить в Беларуси Хиросимы и Нагасаки, чтобы это никогда не произошло и даже угрозы такой не было Беларуси, я сказал: если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, в Польше, Литве или в той же Украине, то я потребую от (президента России - ред.) Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России", - пояснил Лукашенко суть своих прежних высказываний на эту тему.Отвечая на вопрос, позволяют разместить в стране ядерное оружие внесенные недавно в конституцию Белоруссии поправки, Лукашенко заявил, что конституция не имеет к этому вопросу никакого отношения. "Конституция, и прежняя, и нынешняя к этому не имеют никакого отношения. Потому что по старой нашей Конституции мне никто не мешал вернуть ядерное оружие в Беларусь. Точно так и эта. Меняя конституцию, мы не думали даже об этом. Это выдумка Запада", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778672626.html
https://ria.ru/20220227/makron-1775316979.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
19:22 18.03.2022 (обновлено: 19:54 18.03.2022)
 
Лукашенко заявил, что не планирует размещать в Белоруссии ядерное оружие

Президент Лукашенко заявил, что не планирует размещать в Белоруссии ядерное оружие

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов размещать в стране ядерное оружие, выразил надежду, что ситуация не ухудшится настолько, чтобы это делать.
"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", - заявил Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Слова президента приводит белорусское агентство Sputnik.
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Отвечая на вопрос, придется ли все-таки размещать в Белоруссии ядерное оружие в случае ухудшения ситуации, Лукашенко выразил надежду, что ситуация этого не потребует.
"Нет, такой ситуации, я думаю, не будет. Я думаю, что и в Америке, и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие", - сказал белорусский президент.
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"Чтобы не допустить в Беларуси Хиросимы и Нагасаки, чтобы это никогда не произошло и даже угрозы такой не было Беларуси, я сказал: если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, в Польше, Литве или в той же Украине, то я потребую от (президента России - ред.) Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России", - пояснил Лукашенко суть своих прежних высказываний на эту тему.
Отвечая на вопрос, позволяют разместить в стране ядерное оружие внесенные недавно в конституцию Белоруссии поправки, Лукашенко заявил, что конституция не имеет к этому вопросу никакого отношения. "Конституция, и прежняя, и нынешняя к этому не имеют никакого отношения. Потому что по старой нашей Конституции мне никто не мешал вернуть ядерное оружие в Беларусь. Точно так и эта. Меняя конституцию, мы не думали даже об этом. Это выдумка Запада", - заявил Лукашенко.
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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