https://ria.ru/20220318/litva-1778825428.html

Науседа заявил о прибытии еще 400 американских военных в Литву

Науседа заявил о прибытии еще 400 американских военных в Литву - РИА Новости, 18.03.2022

Науседа заявил о прибытии еще 400 американских военных в Литву

Обещанные госсекретарем США Энтони Блинкеном 400 дополнительных военных США уже прибыли в Литву, возможно расширение контингента, заявил президент страны... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:59

2022-03-18T12:59

2022-03-18T13:15

в мире

нато

литва

гитанас науседа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_0:5:3568:2013_1920x0_80_0_0_920339d772ae4b014d436c7338ab5a89.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обещанные госсекретарем США Энтони Блинкеном 400 дополнительных военных США уже прибыли в Литву, возможно расширение контингента, заявил президент страны Гитанас Науседа.Блинкен в ходе своего визита в Вильнюс 7 марта заявил, что из США в Литву в ближайшие дни прибудут дополнительно 400 военных."По сути, эти войска уже находятся в Литве. Когда госсекретарь Блинкен об этом говорил, решения уже были приняты, сейчас уже, как говорится, boots on the ground, и это не окончательная цифра, она в будущем вырастет. Само собой разумеется, это зависит и от наших мощностей, сколько мы готовы принять. Здесь, в Пабраде, будет дополнительная инфраструктура для размещения 800 человек, временные и постоянные места размещения будут строиться и в других местах, в Казлу Руде, в Мариямполе", - сказал Науседа на пресс-конференции на полигоне в Пабраде. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).Президент также отметил, что Литва намерена принять передовые военные части не только из США, но и из других стран-союзников по НАТО.Sputnik Латвия отмечает, что на прошлой неделе 150 военнослужащих вооруженных сил Дании прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы войти в состав дислоцированного в Эстонии батальона НАТО. Также в эстонский порт Палдиски были доставлены боевые машины пехоты Piranha V и другое снаряжение. По данным латвийского минобороны, военные из артиллерийских подразделений вооруженных сил Канады начали прибывать в Латвию в рамках усиления восточного фланга НАТО.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. C 2017 года на базе в Адажи дислоцируется многонациональная боевая группа НАТО под руководством Канады. Она объединяет более 1500 военнослужащих из десяти стран — Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии.

https://ria.ru/20220318/nato-1778805158.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778622435.html

https://ria.ru/20220306/pvo-1776887084.html

литва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, литва, гитанас науседа, сша