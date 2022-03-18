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Науседа заявил о прибытии еще 400 американских военных в Литву - РИА Новости, 18.03.2022
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Науседа заявил о прибытии еще 400 американских военных в Литву
Науседа заявил о прибытии еще 400 американских военных в Литву - РИА Новости, 18.03.2022
Науседа заявил о прибытии еще 400 американских военных в Литву
Обещанные госсекретарем США Энтони Блинкеном 400 дополнительных военных США уже прибыли в Литву, возможно расширение контингента, заявил президент страны... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:59
2022-03-18T13:15
в мире
нато
литва
гитанас науседа
сша
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обещанные госсекретарем США Энтони Блинкеном 400 дополнительных военных США уже прибыли в Литву, возможно расширение контингента, заявил президент страны Гитанас Науседа.Блинкен в ходе своего визита в Вильнюс 7 марта заявил, что из США в Литву в ближайшие дни прибудут дополнительно 400 военных."По сути, эти войска уже находятся в Литве. Когда госсекретарь Блинкен об этом говорил, решения уже были приняты, сейчас уже, как говорится, boots on the ground, и это не окончательная цифра, она в будущем вырастет. Само собой разумеется, это зависит и от наших мощностей, сколько мы готовы принять. Здесь, в Пабраде, будет дополнительная инфраструктура для размещения 800 человек, временные и постоянные места размещения будут строиться и в других местах, в Казлу Руде, в Мариямполе", - сказал Науседа на пресс-конференции на полигоне в Пабраде. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).Президент также отметил, что Литва намерена принять передовые военные части не только из США, но и из других стран-союзников по НАТО.Sputnik Латвия отмечает, что на прошлой неделе 150 военнослужащих вооруженных сил Дании прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы войти в состав дислоцированного в Эстонии батальона НАТО. Также в эстонский порт Палдиски были доставлены боевые машины пехоты Piranha V и другое снаряжение. По данным латвийского минобороны, военные из артиллерийских подразделений вооруженных сил Канады начали прибывать в Латвию в рамках усиления восточного фланга НАТО.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. C 2017 года на базе в Адажи дислоцируется многонациональная боевая группа НАТО под руководством Канады. Она объединяет более 1500 военнослужащих из десяти стран — Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии.
https://ria.ru/20220318/nato-1778805158.html
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в мире, нато, литва, гитанас науседа, сша
12:59 18.03.2022 (обновлено: 13:15 18.03.2022)
 
Науседа заявил о прибытии еще 400 американских военных в Литву

Президент Литвы Науседа заявил о прибытии в страну еще 400 американских военных

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обещанные госсекретарем США Энтони Блинкеном 400 дополнительных военных США уже прибыли в Литву, возможно расширение контингента, заявил президент страны Гитанас Науседа.
Блинкен в ходе своего визита в Вильнюс 7 марта заявил, что из США в Литву в ближайшие дни прибудут дополнительно 400 военных.
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"По сути, эти войска уже находятся в Литве. Когда госсекретарь Блинкен об этом говорил, решения уже были приняты, сейчас уже, как говорится, boots on the ground, и это не окончательная цифра, она в будущем вырастет. Само собой разумеется, это зависит и от наших мощностей, сколько мы готовы принять. Здесь, в Пабраде, будет дополнительная инфраструктура для размещения 800 человек, временные и постоянные места размещения будут строиться и в других местах, в Казлу Руде, в Мариямполе", - сказал Науседа на пресс-конференции на полигоне в Пабраде. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
Президент также отметил, что Литва намерена принять передовые военные части не только из США, но и из других стран-союзников по НАТО.
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Sputnik Латвия отмечает, что на прошлой неделе 150 военнослужащих вооруженных сил Дании прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы войти в состав дислоцированного в Эстонии батальона НАТО. Также в эстонский порт Палдиски были доставлены боевые машины пехоты Piranha V и другое снаряжение. По данным латвийского минобороны, военные из артиллерийских подразделений вооруженных сил Канады начали прибывать в Латвию в рамках усиления восточного фланга НАТО.
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. C 2017 года на базе в Адажи дислоцируется многонациональная боевая группа НАТО под руководством Канады. Она объединяет более 1500 военнослужащих из десяти стран — Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии.
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В миреНАТОЛитваГитанас НауседаСША
 
 
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