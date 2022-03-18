https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html

Что будет с жизненно необходимыми лекарствами в России

Что будет с жизненно необходимыми лекарствами в России - РИА Новости, 18.03.2022

Что будет с жизненно необходимыми лекарствами в России

Люди с хроническими заболеваниями массово скупают не только импортные, но и отечественные лекарства. Хотя эксперты повторяют: запасы есть, дефицит— из-за... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:00

2022-03-18T08:00

2022-03-18T08:03

фонд "подари жизнь"

dhl

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

россия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Люди с хроническими заболеваниями массово скупают не только импортные, но и отечественные лекарства. Хотя эксперты повторяют: запасы есть, дефицит— из-за искусственно созданного ажиотажа. Специалисты всех уровней заняты тем, чтобы пациенты с тяжелыми недугами получали помощь вовремя. О ситуации на рынке медикаментов и как быть тем, кто планировал операции за границей, — в материале РИА Новости."Такого не было даже в пандемию""Немецкий "L-Тироксин" мне прописали несколько лет назад. Это препарат для лечения заболеваний щитовидной железы. Обошла все аптеки рядом с домом, но его нет, — рассказывает москвичка Анастасия Никитина (имя изменено по ее просьбе). — А через интернет заказы отменили".Анастасия также не смогла купить импортный "Эутирокс" и российский аналог "L-Тироксина". "Такого не было даже в пандемию, — говорит она. — Пришлось искать по соцсетям. Через знакомых достала пачку. Хватит на 60 дней".Гендиректор агрегатора "Мегаптека.ру" Дмитрий Чирков подтверждает, что дефицит действительно есть. Сейчас в среднем аптеки по стране обеспечены на пять процентов немецким "L-Тироксином", на девять — российским, на три — "Эутироксом".И обращает внимание: западные санкции не затрагивают поставки лекарств и медоборудования.В Росздравнадзоре, в свою очередь, сообщили, что ажиотажный спрос вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками.При этом препараты производят и доставляют в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом. В 2021-м россияне скупили 11,5 миллиона упаковок. По состоянию на 15 марта в гражданском обороте около 12 миллионов."Производители, дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением поставок, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен", — пообещали в ведомстве."Все по плану"Из-за роста курса валют и сложностей с поставками благотворительные организации заранее закупают медизделия и расходные материалы. К примеру, фонд помощи хосписам "Вера" на стратегический запас планирует потратить 14 миллионов рублей."Под нашей опекой 260 детей по всей стране. Эта закупка — возможность родителям быть хоть немного уверенными в завтрашнем дне. Жизни их детей зависят от аспираторов, пульсоксиметров, фильтров для ИВЛ, специального питания, трахеостом и гастростом", — пишут сотрудники "Веры".В фонде "Подари жизнь" сообщили, что компании, которые приостановили работу в России, пересматривают благотворительные программы: теперь нет гарантий, что они смогут оказывать поддержку в прежнем объеме. Поэтому сотрудники организации ожидают в этом году спада пожертвований на 80 миллионов рублей.Так, компания DHL на протяжении многих лет сотрудничала с фондом, поставляла незарегистрированные лекарства. Но она прекратила работу в России. Теперь идут переговоры с другими фирмами.Тем не менее фонд выполняет обязательства. К примеру, удалось организовать доставку в срок костного мозга для подопечного — пациента Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Отправить ценный груз в Москву прямым рейсом из Германии уже не получилось. Воспользовались маршрутом, разработанным в пандемию. В начале марта курьеры с немецкой и российской сторон встретились в Стамбуле.Биоматериал перевозят в термосумке при температуре три-четыре градуса. Ее нельзя открывать для досмотра и проносить через металлодетекторы. Но главное — уложиться в 48 часов: столько живут клетки.Теперь доставка по такой схеме все сложнее из-за проблем с билетами и отмены рейсов. Следующую транспортировку костного мозга запланировали на конец марта. Фонд постоянно на связи с авиакомпаниями, которые совершают рейсы Москва — Стамбул — Москва, и надеется, что все пойдет по плану.Редкая патологияСанкции ударили по детям с буллезным эпидермолизом. По-другому их называют "бабочками" — это редкое заболевание, когда кожа очень тонкая и от любого прикосновения могут появиться раны. Таким жизненно необходимы специальные мази, гели, перевязочные материалы."На одного ребенка в месяц требуется 200 тысяч рублей, — говорит руководитель сообщества родителей детей с инвалидностью "Рост" Светлана Сахарова. — Мы в Крыму только в 2019-м добились, чтобы средства выделяли из бюджета. Пятого малыша совсем недавно внесли в реестр, закупить все необходимое для него по торгам не успели, поставки приостановились".У подопечных Сахаровой запаса на месяц, дальше — непонятно: "На российские аналоги переходить нежелательно. Состояние кожи резко ухудшается".Сложности и у людей с повышенной ломкостью костей, сообщила директор фонда "Хрупкие" Елена Мещерякова. В частности, со штифтами для операций."Их везут из Канады. Диаметры разные. В России, к сожалению, нет такого широкого выбора, да и по качеству значительно уступают, — объясняет Елена. — Поставляют также уникальные телескопические штифты, которые по мере роста ребенка раздвигаются, и про повторное вмешательство можно забыть на многие годы".Такие штифты зарегистрировали в России в 2017-м. Но пациентов гораздо больше, чем выделенных квот. У дистрибьютора пока есть запасы, подчеркивает Мещерякова. "Расстроены тем, что цены выросли почти в два раза. Один штифт теперь стоит 700 тысяч".Пересмотреть расходы придется и тем, у кого запланированы операции за рубежом. В ноябре 2020-го Мирославе Кулагиной из Екатеринбурга реконструировали тазобедренный сустав. Она родилась с редкой патологией: одна нога короче другой на восемь сантиметров.Исправить это по силам единственному специалисту в мире, ученику советского хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова — доктору Дрору Пейли из США.Операция и реабилитация обошлись тогда в 12 миллионов рублей без учета перелета, проживания и питания. И это только первый этап. Следующую процедуру запланировали на лето 2022-го.Чтобы оформить визу, супругам Кулагиным вместе с ребенком нужно ехать в Казахстан. "На билеты в одну сторону потратили почти сто тысяч. Обратные пока не брали. Не на что. Главное, успеть все оформить, — рассказывает Ирина, мама Мирославы. — За операцию деньги внесли, осталось оплатить физиотерапию — 1,6 миллиона рублей".Фонд, который собирает деньги, не успел перевести полную сумму в больницу. А из-за роста курса доллара придется доплачивать еще миллион.Искусственный ажиотажЭксперты считают, что повышенный спрос спровоцирован ажиотажем. Хотя объективных причин для беспокойства нет. Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) не повышаются. А это почти 800 международных непатентованных наименований, то есть 57 процентов рынка, говорит директор "Ассоциации независимых аптек", глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.Некоторые крупные компании заявили, что приостанавливают инвестиции и коммерческую деятельность в России. Например, Novartis AG. Однако это не значит, что прекращаются производство и поставка лекарств, указывает эксперт.Аптеки наценку пока не меняли, а где-то даже уменьшили на определенные препараты. Сейчас в среднем по регионам это пять-пятнадцать процентов. Однако массового снижения в условиях роста закупочной цены ждать, конечно, не стоит.Коммерческий директор фармкомпании "Полисан" Дмитрий Борисов сообщил, что стоимость лекарств, не относящихся к ЖНВЛП, может вырасти до 25 процентов. Возникнут проблемы в производстве готовых лекарственных форм. "Скажем, маркировка — на иностранных чернилах. Упаковку собираем у нас, а картон закупаем финский", — объясняет Борисов.Запасов готового лекарства у компании минимум на два месяца. Сырья — на полгода. "Вопросы с логистикой уже решаем. Главное, чтобы поскорее все наладилось", — добавляет он.Федеральная антимонопольная служба в комментарии агентству сообщила, что механизмы, сдерживающие рост цен на ЖНВЛП, позволят также обеспечить экономические условия для бесперебойного производства.Кроме того, правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий: начальную цену контракта по новой системе повысили с трех до 50 миллионов рублей.Речь о медоборудовании, расходных материалах к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов. Теперь организации смогут приобретать еще больше таких изделий через электронный запрос котировок, что значительно сократит сроки закупочной процедуры.

https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html

https://ria.ru/20220209/deti-1771694699.html

https://ria.ru/20211104/lekarstvo-1757513907.html

россия

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2022

Мария Марикян

Мария Марикян

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

фонд "подари жизнь", dhl, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, россия