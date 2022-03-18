https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html
Что будет с жизненно необходимыми лекарствами в России
Что будет с жизненно необходимыми лекарствами в России - РИА Новости, 18.03.2022
Что будет с жизненно необходимыми лекарствами в России
Люди с хроническими заболеваниями массово скупают не только импортные, но и отечественные лекарства. Хотя эксперты повторяют: запасы есть, дефицит— из-за... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:00
2022-03-18T08:00
2022-03-18T08:03
фонд "подари жизнь"
dhl
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
россия
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601784512_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_d0034da8577535231e26ecd508c2578d.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Люди с хроническими заболеваниями массово скупают не только импортные, но и отечественные лекарства. Хотя эксперты повторяют: запасы есть, дефицит— из-за искусственно созданного ажиотажа. Специалисты всех уровней заняты тем, чтобы пациенты с тяжелыми недугами получали помощь вовремя. О ситуации на рынке медикаментов и как быть тем, кто планировал операции за границей, — в материале РИА Новости."Такого не было даже в пандемию""Немецкий "L-Тироксин" мне прописали несколько лет назад. Это препарат для лечения заболеваний щитовидной железы. Обошла все аптеки рядом с домом, но его нет, — рассказывает москвичка Анастасия Никитина (имя изменено по ее просьбе). — А через интернет заказы отменили".Анастасия также не смогла купить импортный "Эутирокс" и российский аналог "L-Тироксина". "Такого не было даже в пандемию, — говорит она. — Пришлось искать по соцсетям. Через знакомых достала пачку. Хватит на 60 дней".Гендиректор агрегатора "Мегаптека.ру" Дмитрий Чирков подтверждает, что дефицит действительно есть. Сейчас в среднем аптеки по стране обеспечены на пять процентов немецким "L-Тироксином", на девять — российским, на три — "Эутироксом".И обращает внимание: западные санкции не затрагивают поставки лекарств и медоборудования.В Росздравнадзоре, в свою очередь, сообщили, что ажиотажный спрос вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками.При этом препараты производят и доставляют в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом. В 2021-м россияне скупили 11,5 миллиона упаковок. По состоянию на 15 марта в гражданском обороте около 12 миллионов."Производители, дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением поставок, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен", — пообещали в ведомстве."Все по плану"Из-за роста курса валют и сложностей с поставками благотворительные организации заранее закупают медизделия и расходные материалы. К примеру, фонд помощи хосписам "Вера" на стратегический запас планирует потратить 14 миллионов рублей."Под нашей опекой 260 детей по всей стране. Эта закупка — возможность родителям быть хоть немного уверенными в завтрашнем дне. Жизни их детей зависят от аспираторов, пульсоксиметров, фильтров для ИВЛ, специального питания, трахеостом и гастростом", — пишут сотрудники "Веры".В фонде "Подари жизнь" сообщили, что компании, которые приостановили работу в России, пересматривают благотворительные программы: теперь нет гарантий, что они смогут оказывать поддержку в прежнем объеме. Поэтому сотрудники организации ожидают в этом году спада пожертвований на 80 миллионов рублей.Так, компания DHL на протяжении многих лет сотрудничала с фондом, поставляла незарегистрированные лекарства. Но она прекратила работу в России. Теперь идут переговоры с другими фирмами.Тем не менее фонд выполняет обязательства. К примеру, удалось организовать доставку в срок костного мозга для подопечного — пациента Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Отправить ценный груз в Москву прямым рейсом из Германии уже не получилось. Воспользовались маршрутом, разработанным в пандемию. В начале марта курьеры с немецкой и российской сторон встретились в Стамбуле.Биоматериал перевозят в термосумке при температуре три-четыре градуса. Ее нельзя открывать для досмотра и проносить через металлодетекторы. Но главное — уложиться в 48 часов: столько живут клетки.Теперь доставка по такой схеме все сложнее из-за проблем с билетами и отмены рейсов. Следующую транспортировку костного мозга запланировали на конец марта. Фонд постоянно на связи с авиакомпаниями, которые совершают рейсы Москва — Стамбул — Москва, и надеется, что все пойдет по плану.Редкая патологияСанкции ударили по детям с буллезным эпидермолизом. По-другому их называют "бабочками" — это редкое заболевание, когда кожа очень тонкая и от любого прикосновения могут появиться раны. Таким жизненно необходимы специальные мази, гели, перевязочные материалы."На одного ребенка в месяц требуется 200 тысяч рублей, — говорит руководитель сообщества родителей детей с инвалидностью "Рост" Светлана Сахарова. — Мы в Крыму только в 2019-м добились, чтобы средства выделяли из бюджета. Пятого малыша совсем недавно внесли в реестр, закупить все необходимое для него по торгам не успели, поставки приостановились".У подопечных Сахаровой запаса на месяц, дальше — непонятно: "На российские аналоги переходить нежелательно. Состояние кожи резко ухудшается".Сложности и у людей с повышенной ломкостью костей, сообщила директор фонда "Хрупкие" Елена Мещерякова. В частности, со штифтами для операций."Их везут из Канады. Диаметры разные. В России, к сожалению, нет такого широкого выбора, да и по качеству значительно уступают, — объясняет Елена. — Поставляют также уникальные телескопические штифты, которые по мере роста ребенка раздвигаются, и про повторное вмешательство можно забыть на многие годы".Такие штифты зарегистрировали в России в 2017-м. Но пациентов гораздо больше, чем выделенных квот. У дистрибьютора пока есть запасы, подчеркивает Мещерякова. "Расстроены тем, что цены выросли почти в два раза. Один штифт теперь стоит 700 тысяч".Пересмотреть расходы придется и тем, у кого запланированы операции за рубежом. В ноябре 2020-го Мирославе Кулагиной из Екатеринбурга реконструировали тазобедренный сустав. Она родилась с редкой патологией: одна нога короче другой на восемь сантиметров.Исправить это по силам единственному специалисту в мире, ученику советского хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова — доктору Дрору Пейли из США.Операция и реабилитация обошлись тогда в 12 миллионов рублей без учета перелета, проживания и питания. И это только первый этап. Следующую процедуру запланировали на лето 2022-го.Чтобы оформить визу, супругам Кулагиным вместе с ребенком нужно ехать в Казахстан. "На билеты в одну сторону потратили почти сто тысяч. Обратные пока не брали. Не на что. Главное, успеть все оформить, — рассказывает Ирина, мама Мирославы. — За операцию деньги внесли, осталось оплатить физиотерапию — 1,6 миллиона рублей".Фонд, который собирает деньги, не успел перевести полную сумму в больницу. А из-за роста курса доллара придется доплачивать еще миллион.Искусственный ажиотажЭксперты считают, что повышенный спрос спровоцирован ажиотажем. Хотя объективных причин для беспокойства нет. Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) не повышаются. А это почти 800 международных непатентованных наименований, то есть 57 процентов рынка, говорит директор "Ассоциации независимых аптек", глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.Некоторые крупные компании заявили, что приостанавливают инвестиции и коммерческую деятельность в России. Например, Novartis AG. Однако это не значит, что прекращаются производство и поставка лекарств, указывает эксперт.Аптеки наценку пока не меняли, а где-то даже уменьшили на определенные препараты. Сейчас в среднем по регионам это пять-пятнадцать процентов. Однако массового снижения в условиях роста закупочной цены ждать, конечно, не стоит.Коммерческий директор фармкомпании "Полисан" Дмитрий Борисов сообщил, что стоимость лекарств, не относящихся к ЖНВЛП, может вырасти до 25 процентов. Возникнут проблемы в производстве готовых лекарственных форм. "Скажем, маркировка — на иностранных чернилах. Упаковку собираем у нас, а картон закупаем финский", — объясняет Борисов.Запасов готового лекарства у компании минимум на два месяца. Сырья — на полгода. "Вопросы с логистикой уже решаем. Главное, чтобы поскорее все наладилось", — добавляет он.Федеральная антимонопольная служба в комментарии агентству сообщила, что механизмы, сдерживающие рост цен на ЖНВЛП, позволят также обеспечить экономические условия для бесперебойного производства.Кроме того, правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий: начальную цену контракта по новой системе повысили с трех до 50 миллионов рублей.Речь о медоборудовании, расходных материалах к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов. Теперь организации смогут приобретать еще больше таких изделий через электронный запрос котировок, что значительно сократит сроки закупочной процедуры.
https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "подари жизнь", dhl, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, россия
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Люди с хроническими заболеваниями массово скупают не только импортные, но и отечественные лекарства. Хотя эксперты повторяют: запасы есть, дефицит— из-за искусственно созданного ажиотажа. Специалисты всех уровней заняты тем, чтобы пациенты с тяжелыми недугами получали помощь вовремя. О ситуации на рынке медикаментов и как быть тем, кто планировал операции за границей, — в материале РИА Новости.
"Такого не было даже в пандемию"
"Немецкий "L-Тироксин" мне прописали несколько лет назад. Это препарат для лечения заболеваний щитовидной железы. Обошла все аптеки рядом с домом, но его нет, — рассказывает москвичка Анастасия Никитина (имя изменено по ее просьбе). — А через интернет заказы отменили".
Анастасия также не смогла купить импортный "Эутирокс" и российский аналог "L-Тироксина". "Такого не было даже в пандемию, — говорит она. — Пришлось искать по соцсетям. Через знакомых достала пачку. Хватит на 60 дней".
Гендиректор агрегатора "Мегаптека.ру" Дмитрий Чирков подтверждает, что дефицит действительно есть. Сейчас в среднем аптеки по стране обеспечены на пять процентов немецким "L-Тироксином", на девять — российским, на три — "Эутироксом".
"На импортный "L-Тироксин" спрос увеличился в 26 раз, на "Эутирокс" — в 39. А на отечественный аналог — в 360. На нашего производителя люди переходят из-за нехватки препарата немецкого производства", — объясняет эксперт.
И обращает внимание: западные санкции не затрагивают поставки лекарств и медоборудования.
В Росздравнадзоре, в свою очередь, сообщили, что ажиотажный спрос вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками.
При этом препараты производят и доставляют в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом. В 2021-м россияне скупили 11,5 миллиона упаковок. По состоянию на 15 марта в гражданском обороте около 12 миллионов.
"Производители, дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением поставок, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен", — пообещали в ведомстве.
"Все по плану"
Из-за роста курса валют и сложностей с поставками благотворительные организации заранее закупают медизделия и расходные материалы. К примеру, фонд помощи хосписам "Вера" на стратегический запас планирует потратить
14 миллионов рублей.
"Под нашей опекой 260 детей по всей стране. Эта закупка — возможность родителям быть хоть немного уверенными в завтрашнем дне. Жизни их детей зависят от аспираторов, пульсоксиметров, фильтров для ИВЛ, специального питания, трахеостом и гастростом", — пишут сотрудники "Веры".
В фонде "Подари жизнь" сообщили
, что компании, которые приостановили работу в России, пересматривают благотворительные программы: теперь нет гарантий, что они смогут оказывать поддержку в прежнем объеме. Поэтому сотрудники организации ожидают в этом году спада пожертвований на 80 миллионов рублей.
Так, компания DHL на протяжении многих лет сотрудничала с фондом, поставляла незарегистрированные лекарства. Но она прекратила работу в России. Теперь идут переговоры с другими фирмами.
Тем не менее фонд выполняет обязательства. К примеру, удалось организовать доставку в срок костного мозга для подопечного — пациента Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Отправить ценный груз в Москву прямым рейсом из Германии уже не получилось. Воспользовались маршрутом, разработанным в пандемию. В начале марта курьеры с немецкой и российской сторон встретились в Стамбуле.
Биоматериал перевозят в термосумке при температуре три-четыре градуса. Ее нельзя открывать для досмотра и проносить через металлодетекторы. Но главное — уложиться в 48 часов: столько живут клетки.
Теперь доставка по такой схеме все сложнее из-за проблем с билетами и отмены рейсов. Следующую транспортировку костного мозга запланировали на конец марта. Фонд постоянно на связи с авиакомпаниями, которые совершают рейсы Москва — Стамбул — Москва, и надеется, что все пойдет по плану.
Редкая патология
Санкции ударили по детям с буллезным эпидермолизом. По-другому их называют "бабочками" — это редкое заболевание, когда кожа очень тонкая и от любого прикосновения могут появиться раны. Таким жизненно необходимы специальные мази, гели, перевязочные материалы.
"На одного ребенка в месяц требуется 200 тысяч рублей, — говорит руководитель сообщества родителей детей с инвалидностью "Рост" Светлана Сахарова. — Мы в Крыму только в 2019-м добились, чтобы средства выделяли из бюджета. Пятого малыша совсем недавно внесли в реестр, закупить все необходимое для него по торгам не успели, поставки приостановились".
У подопечных Сахаровой запаса на месяц, дальше — непонятно: "На российские аналоги переходить нежелательно. Состояние кожи резко ухудшается".
Сложности и у людей с повышенной ломкостью костей, сообщила директор фонда "Хрупкие" Елена Мещерякова. В частности, со штифтами для операций.
"Их везут из Канады. Диаметры разные. В России, к сожалению, нет такого широкого выбора, да и по качеству значительно уступают, — объясняет Елена. — Поставляют также уникальные телескопические штифты, которые по мере роста ребенка раздвигаются, и про повторное вмешательство можно забыть на многие годы".
Такие штифты зарегистрировали в России в 2017-м. Но пациентов гораздо больше, чем выделенных квот. У дистрибьютора пока есть запасы, подчеркивает Мещерякова. "Расстроены тем, что цены выросли почти в два раза. Один штифт теперь стоит 700 тысяч".
Пересмотреть расходы придется и тем, у кого запланированы операции за рубежом. В ноябре 2020-го Мирославе Кулагиной из Екатеринбурга реконструировали тазобедренный сустав. Она родилась с редкой патологией: одна нога короче другой на восемь сантиметров.
Исправить это по силам единственному специалисту в мире, ученику советского хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова — доктору Дрору Пейли из США.
Операция и реабилитация обошлись тогда в 12 миллионов рублей без учета перелета, проживания и питания. И это только первый этап. Следующую процедуру запланировали на лето 2022-го.
Чтобы оформить визу, супругам Кулагиным вместе с ребенком нужно ехать в Казахстан. "На билеты в одну сторону потратили почти сто тысяч. Обратные пока не брали. Не на что. Главное, успеть все оформить, — рассказывает Ирина, мама Мирославы. — За операцию деньги внесли, осталось оплатить физиотерапию — 1,6 миллиона рублей".
Фонд, который собирает деньги, не успел перевести полную сумму в больницу. А из-за роста курса доллара придется доплачивать еще миллион.
Искусственный ажиотаж
Эксперты считают, что повышенный спрос спровоцирован ажиотажем. Хотя объективных причин для беспокойства нет. Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) не повышаются. А это почти 800 международных непатентованных наименований, то есть 57 процентов рынка, говорит директор "Ассоциации независимых аптек", глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
"Те препараты, которые сейчас в дефиците, на пути к аптеке. Отрасль перестраивает логистику — на это нужно время", — поясняет она.
Некоторые крупные компании заявили, что приостанавливают инвестиции и коммерческую деятельность в России. Например, Novartis AG. Однако это не значит, что прекращаются производство и поставка лекарств, указывает эксперт.
Аптеки наценку пока не меняли, а где-то даже уменьшили на определенные препараты. Сейчас в среднем по регионам это пять-пятнадцать процентов. Однако массового снижения в условиях роста закупочной цены ждать, конечно, не стоит.
Коммерческий директор фармкомпании "Полисан" Дмитрий Борисов сообщил, что стоимость лекарств, не относящихся к ЖНВЛП, может вырасти до 25 процентов. Возникнут проблемы в производстве готовых лекарственных форм. "Скажем, маркировка — на иностранных чернилах. Упаковку собираем у нас, а картон закупаем финский", — объясняет Борисов.
Запасов готового лекарства у компании минимум на два месяца. Сырья — на полгода. "Вопросы с логистикой уже решаем. Главное, чтобы поскорее все наладилось", — добавляет он.
Федеральная антимонопольная служба в комментарии агентству сообщила, что механизмы, сдерживающие рост цен на ЖНВЛП, позволят также обеспечить экономические условия для бесперебойного производства.
"На данный момент федеральные органы власти при участии ФАС России рассматривают возможность внести некоторые изменения в Постановление правительства № 1771, которые предусматривают более раннее выявление рисков дефицита лекарственных препаратов", — заявили в ведомстве.
Кроме того, правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий: начальную цену контракта по новой системе повысили с трех до 50 миллионов рублей.
Речь о медоборудовании, расходных материалах к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов. Теперь организации смогут приобретать еще больше таких изделий через электронный запрос котировок, что значительно сократит сроки закупочной процедуры.