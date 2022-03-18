https://ria.ru/20220318/lekarstva-1778944407.html

Белгородские власти решают вопрос с поставкой лекарств в аптеки

Белгородские власти решают вопрос с поставкой лекарств в аптеки - РИА Новости, 18.03.2022

Белгородские власти решают вопрос с поставкой лекарств в аптеки

Власти Белгородской области прилагают все усилия для того, чтобы импортные препараты, с поставками которых в последнее время возникли проблемы, вернулись в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:10

2022-03-18T21:10

2022-03-18T21:10

белгородская область

общество

здоровье - общество

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Власти Белгородской области прилагают все усилия для того, чтобы импортные препараты, с поставками которых в последнее время возникли проблемы, вернулись в аптеки региона, заявил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсетях.Вопросы о ситуации с наличием лекарств в аптеках региона поступили главе региона в ходе прямого эфира. По словам Гладкова, ситуация в области и в стране связана с тем, что при обычных объемах запаса аптек у жителей резко вырос спрос - до 10 раз за последнее время. Это вызвало определенные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьюторов и аптечными сетями.На сегодняшний день аптеки и дистрибьюторы в области работают над увеличением лекарственных поставок для удовлетворения спроса. В частности, по информации областного минздрава, в регион поступили препараты для лечения щитовидной железы, о которых Вячеслава Гладкова спросили во время эфира."Про ситуацию с препаратами для щитовидной железы я знаю. Их уже привезли в Белгородскую область для розничной продажи. Есть проблемы с поставками отдельных импортных препаратов, делаем всё возможное для их возвращения в аптеки", - отметил Гладков.

https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html

белгородская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, здоровье - общество, вячеслав гладков, белгородская область