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В больницах Удмуртии сформировали трехмесячный запас лекарств - РИА Новости, 18.03.2022
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В больницах Удмуртии сформировали трехмесячный запас лекарств
В больницах Удмуртии сформировали трехмесячный запас лекарств - РИА Новости, 18.03.2022
В больницах Удмуртии сформировали трехмесячный запас лекарств
Трехмесячный запас лекарств сформировали в стационарах и поликлиниках Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:40
2022-03-18T16:40
удмуртская республика
общество
здоровье - общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 18 мар – РИА Новости. Трехмесячный запас лекарств сформировали в стационарах и поликлиниках Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов."В стационарах и поликлиниках республики сегодня сформирован более чем трехмесячный запас препаратов. В том числе и почти 600 наименований лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов", - написал он в своем Telegram-канале.Бречалов сообщил, что закуплены лекарства и для федеральных, и для региональных льготников."К примеру, для льготного обеспечения больных эпилепсией мы закупили лекарства на сумму 15,3 миллиона рублей. Сейчас ведутся торги еще на 800 тысяч рублей. Сформировали запас препаратов для обезболивающей терапии на 10 месяцев, запас дорогостоящих лекарств от тяжелых, в том числе орфанных, детских заболеваний – на 6 месяцев, от острых сердечно-сосудистых заболеваний – на 2 года", - пояснил глава Удмуртии.Бречалов отметил, что в розничной торговле сегодня есть сложности с некоторыми препаратами из-за ажиотажного спроса, но лекарства поставляются в полном объеме и сокращения производства не предвидится.
https://ria.ru/20220316/vrachi-1778442140.html
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общество, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
16:40 18.03.2022
 
В больницах Удмуртии сформировали трехмесячный запас лекарств

Глава Удмуртии Бречалов: в больницах региона сформировали трехмесячный запас лекарств

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы
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УФА, 18 мар – РИА Новости. Трехмесячный запас лекарств сформировали в стационарах и поликлиниках Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов.
"В стационарах и поликлиниках республики сегодня сформирован более чем трехмесячный запас препаратов. В том числе и почти 600 наименований лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов", - написал он в своем Telegram-канале.
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Бречалов сообщил, что закуплены лекарства и для федеральных, и для региональных льготников.
"К примеру, для льготного обеспечения больных эпилепсией мы закупили лекарства на сумму 15,3 миллиона рублей. Сейчас ведутся торги еще на 800 тысяч рублей. Сформировали запас препаратов для обезболивающей терапии на 10 месяцев, запас дорогостоящих лекарств от тяжелых, в том числе орфанных, детских заболеваний – на 6 месяцев, от острых сердечно-сосудистых заболеваний – на 2 года", - пояснил глава Удмуртии.
Бречалов отметил, что в розничной торговле сегодня есть сложности с некоторыми препаратами из-за ажиотажного спроса, но лекарства поставляются в полном объеме и сокращения производства не предвидится.
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