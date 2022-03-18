https://ria.ru/20220318/laboratoriya-1778914040.html
Постпред Китая потребовал от США рассказать о биолабораториях на Украине
Постпред Китая потребовал от США рассказать о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Постпред Китая потребовал от США рассказать о биолабораториях на Украине
Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины, заявил на заседании Совета Безопасности... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:14
2022-03-18T18:14
2022-03-18T19:29
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
китай
чжан цзюнь
оон
сша
украина
ситуация в днр и лнр
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь."Россия раскрыла недавно обнаруженные соответствующие документы. Замешанные стороны должны ответить на вопросы и представить своевременные и всеобъемлющие разъяснения, чтобы снять сомнения международного сообщества. Мы не считаем, что от сторон просят слишком многого. В этом вопросе не должно быть двойных стандартов", — сказал он.Ранее Министерство обороны России сообщило, что на Украине располагалась сеть из более 30 лабораторий, участвовавших в американское военно-биологической программе. Их общее финансирование превысило 200 миллионов долларов.В свою очередь, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российской стороны. В Минобороны России расценили это как подтверждение участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.Также в российском военном ведомстве представили документы, обнаруженные в этих лабораториях, доказывающие разработку биологического оружия американскими и украинскими специалистами.
https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, чжан цзюнь, оон, сша, украина, ситуация в днр и лнр
18:14 18.03.2022 (обновлено: 19:29 18.03.2022)
Постпред Китая потребовал от США рассказать о биолабораториях на Украине
Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь потребовал от США рассказать о биолабораториях на Украине
ООН, 18 мар — РИА Новости. Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.
"Россия раскрыла недавно обнаруженные соответствующие документы. Замешанные стороны должны ответить на вопросы и представить своевременные и всеобъемлющие разъяснения, чтобы снять сомнения международного сообщества. Мы не считаем, что от сторон просят слишком многого. В этом вопросе не должно быть двойных стандартов", — сказал он.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что на Украине располагалась сеть из более 30 лабораторий, участвовавших в американское военно-биологической программе. Их общее финансирование превысило 200 миллионов долларов.
В свою очередь, замгоссекретаря США Виктория Нуланд
заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев
и Вашингтон
сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российской стороны. В Минобороны России расценили это как подтверждение участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.
Также в российском военном ведомстве представили документы, обнаруженные в этих лабораториях, доказывающие разработку биологического оружия американскими и украинскими специалистами.