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Путин начал выступление в Лужниках с цитаты конституции "на своей земле" - РИА Новости, 18.03.2022
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Путин начал выступление в Лужниках с цитаты конституции "на своей земле"
Путин начал выступление в Лужниках с цитаты конституции "на своей земле" - РИА Новости, 18.03.2022
Путин начал выступление в Лужниках с цитаты конституции "на своей земле"
Крымчане хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:17
2022-03-18T17:32
россия
республика крым
общество
севастополь
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крымчане хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."На своей земле, объединенные общей судьбой - так наверняка думали и этим руководствовали люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели", - сказал президент, выступая на митинге-концерте в Лужниках по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.Глава государства предложил прежде всего поздравить крымчан с праздником.
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россия
республика крым
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россия, республика крым, общество, севастополь
16:17 18.03.2022 (обновлено: 17:32 18.03.2022)
 
Путин начал выступление в Лужниках с цитаты конституции "на своей земле"

Президент Путин начал выступление в Лужниках с цитаты конституции "на своей земле"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крымчане хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На своей земле, объединенные общей судьбой - так наверняка думали и этим руководствовали люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели", - сказал президент, выступая на митинге-концерте в Лужниках по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.
Глава государства предложил прежде всего поздравить крымчан с праздником.
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