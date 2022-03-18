https://ria.ru/20220318/krym-1778882621.html

Путин начал выступление в Лужниках с цитаты конституции "на своей земле"

Путин начал выступление в Лужниках с цитаты конституции "на своей земле" - РИА Новости, 18.03.2022

Путин начал выступление в Лужниках с цитаты конституции "на своей земле"

Крымчане хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:17

2022-03-18T16:17

2022-03-18T17:32

россия

республика крым

общество

севастополь

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Крымчане хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."На своей земле, объединенные общей судьбой - так наверняка думали и этим руководствовали люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели", - сказал президент, выступая на митинге-концерте в Лужниках по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.Глава государства предложил прежде всего поздравить крымчан с праздником.

https://ria.ru/20220318/nemtsy-1778837333.html

россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, республика крым, общество, севастополь