https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778800169.html

В Подмосковье за сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 18.03.2022

В Подмосковье за сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 787 человек, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:11

2022-03-18T11:11

2022-03-18T11:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 787 человек, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 18 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 512 человек.

https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778798101.html

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье)