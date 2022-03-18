https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778800169.html
В Подмосковье за сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 18.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 787 человек, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:11
2022-03-18T11:11
2022-03-18T11:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 787 человек, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 18 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 512 человек.
https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778798101.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
В Подмосковье за сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 787 новых случаев заражения коронавирусом