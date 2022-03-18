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В России за сутки госпитализировали 5513 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 5513 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.03.2022
В России за сутки госпитализировали 5513 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали более 5,5 тысячи человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:03
2022-03-18T11:03
2022-03-18T11:49
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали более 5,5 тысячи человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 5513 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,1 процента", — говорится в сообщении.Указано, что в 49 регионах зафиксировали рост этого показателя, в 36 — снижение.Всего за сутки в России выявили 34 442 новых случая COVID-19. Скончались 524 человека с этим заболеванием.Выздоровели 105 064 человека, или на 6,7 процента меньше по сравнению с 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:03 18.03.2022 (обновлено: 11:49 18.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 5513 человек с COVID-19
За сутки в России выявили 34 442 новых случая COVID-19
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
В России за сутки госпитализировали более 5,5 тысячи человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 5513 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,1 процента", — говорится в сообщении.
Указано, что в 49 регионах зафиксировали рост этого показателя, в 36 — снижение.
Всего за сутки в России
выявили 34 442 новых случая COVID-19. Скончались 524 человека с этим заболеванием.
Выздоровели 105 064 человека, или на 6,7 процента меньше по сравнению с 17 марта.