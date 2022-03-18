https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778798101.html

В России за сутки госпитализировали 5513 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 5513 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.03.2022

В России за сутки госпитализировали 5513 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали более 5,5 тысячи человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:03

2022-03-18T11:03

2022-03-18T11:49

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали более 5,5 тысячи человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 5513 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,1 процента", — говорится в сообщении.Указано, что в 49 регионах зафиксировали рост этого показателя, в 36 — снижение.Всего за сутки в России выявили 34 442 новых случая COVID-19. Скончались 524 человека с этим заболеванием.Выздоровели 105 064 человека, или на 6,7 процента меньше по сравнению с 17 марта.

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19