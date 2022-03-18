14:00 18.03.2022 (обновлено: 14:07 18.03.2022)
Фото с концерта ко дню воссоединения Крыма с РФ доступны на РИА Новости
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди играют в "Ручеек" у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Эксклюзивные фотографии с концерта к восьмилетию воссоединения полуострова Крым и Севастополя с Россией можно увидеть и скачать в разделе фотобанка агентства "РИА Новости" по ссылке.
Концерт, приуроченный к знаковой для новейшей российской истории дате, стартует 18 марта в 15:00 МСК в московских Лужниках.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Люди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
Люди у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией