https://ria.ru/20220318/kontsert-1778843057.html

Фото с концерта ко дню воссоединения Крыма с РФ доступны на РИА Новости

Фото с концерта ко дню воссоединения Крыма с РФ доступны на РИА Новости - РИА Новости, 18.03.2022

Фото с концерта ко дню воссоединения Крыма с РФ доступны на РИА Новости

Эксклюзивные фотографии с концерта к восьмилетию воссоединения полуострова Крым и Севастополя с Россией можно увидеть и скачать в разделе фотобанка агентства... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:00

2022-03-18T14:00

2022-03-18T14:07

новости агентства

риа новости

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778842625_0:96:3071:1824_1920x0_80_0_0_58997f6770e80e57eb1c0efada412509.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Эксклюзивные фотографии с концерта к восьмилетию воссоединения полуострова Крым и Севастополя с Россией можно увидеть и скачать в разделе фотобанка агентства "РИА Новости" по ссылке.Концерт, приуроченный к знаковой для новейшей российской истории дате, стартует 18 марта в 15:00 МСК в московских Лужниках.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 10 млн подписчиков.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, риа новости, москва