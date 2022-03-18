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Фото с концерта ко дню воссоединения Крыма с РФ доступны на РИА Новости - РИА Новости, 18.03.2022
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Фото с концерта ко дню воссоединения Крыма с РФ доступны на РИА Новости
Фото с концерта ко дню воссоединения Крыма с РФ доступны на РИА Новости - РИА Новости, 18.03.2022
Фото с концерта ко дню воссоединения Крыма с РФ доступны на РИА Новости
Эксклюзивные фотографии с концерта к восьмилетию воссоединения полуострова Крым и Севастополя с Россией можно увидеть и скачать в разделе фотобанка агентства... РИА Новости, 18.03.2022
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Эксклюзивные фотографии с концерта к восьмилетию воссоединения полуострова Крым и Севастополя с Россией можно увидеть и скачать в разделе фотобанка агентства "РИА Новости" по ссылке.Концерт, приуроченный к знаковой для новейшей российской истории дате, стартует 18 марта в 15:00 МСК в московских Лужниках.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 10 млн подписчиков.
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новости агентства, риа новости, москва
14:00 18.03.2022 (обновлено: 14:07 18.03.2022)
 

Фото с концерта ко дню воссоединения Крыма с РФ доступны на РИА Новости

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди играют в "Ручеек" у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
Люди играют в Ручеек у большой спортивной арены Лужники в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Эксклюзивные фотографии с концерта к восьмилетию воссоединения полуострова Крым и Севастополя с Россией можно увидеть и скачать в разделе фотобанка агентства "РИА Новости" по ссылке.
Концерт, приуроченный к знаковой для новейшей российской истории дате, стартует 18 марта в 15:00 МСК в московских Лужниках.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Люди собираются на трибунах стадиона Лужники на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Люди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 10 млн подписчиков.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
Люди у большой спортивной арены Лужники в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Люди у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
 
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