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МИД Китая высмеял любимый речевой оборот западных дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022
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МИД Китая высмеял любимый речевой оборот западных дипломатов
МИД Китая высмеял любимый речевой оборот западных дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022
МИД Китая высмеял любимый речевой оборот западных дипломатов
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь разместил в Twitter-аккаунте шуточную публикацию, в которой высмеивается двуличная позиция западных политиков,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:13
2022-03-18T21:15
в мире
китай
сша
западная европа
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь разместил в Twitter-аккаунте шуточную публикацию, в которой высмеивается двуличная позиция западных политиков, которые регулярно апеллируют к "международному сообществу"."Это общепризнанная истина, что, когда Запад говорит о "международном сообществе", он имеет в виду лишь узкую группу стран", — написал китайский дипломат, сопроводив слова картой мира, на которой изображены только Западная Европа, США и Австралия.На самом изображении карты также есть подпись: "Это то самое международное сообщество, о котором мы все так часто слышим".Шутку оценили подписчики представителя МИД. К моменту публикации пост набрал 11 с половиной тысяч лайков и три тысячи триста репостов.В пятницу в формате видеозвонка состоялся разговор лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и поддержание глобального мира.
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в мире, китай, сша, западная европа
19:13 18.03.2022 (обновлено: 21:15 18.03.2022)
 
МИД Китая высмеял любимый речевой оборот западных дипломатов

Представитель МИД КНР Лицзянь пошутил над апелляциями Запада к международному сообществу

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь разместил в Twitter-аккаунте шуточную публикацию, в которой высмеивается двуличная позиция западных политиков, которые регулярно апеллируют к "международному сообществу".
"Это общепризнанная истина, что, когда Запад говорит о "международном сообществе", он имеет в виду лишь узкую группу стран", — написал китайский дипломат, сопроводив слова картой мира, на которой изображены только Западная Европа, США и Австралия.
На самом изображении карты также есть подпись: "Это то самое международное сообщество, о котором мы все так часто слышим".
Шутку оценили подписчики представителя МИД. К моменту публикации пост набрал 11 с половиной тысяч лайков и три тысячи триста репостов.
В пятницу в формате видеозвонка состоялся разговор лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и поддержание глобального мира.
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