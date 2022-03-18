https://ria.ru/20220318/knr-1778927206.html

МИД Китая высмеял любимый речевой оборот западных дипломатов

МИД Китая высмеял любимый речевой оборот западных дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022

МИД Китая высмеял любимый речевой оборот западных дипломатов

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь разместил в Twitter-аккаунте шуточную публикацию, в которой высмеивается двуличная позиция западных политиков,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:13

2022-03-18T19:13

2022-03-18T21:15

в мире

китай

сша

западная европа

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь разместил в Twitter-аккаунте шуточную публикацию, в которой высмеивается двуличная позиция западных политиков, которые регулярно апеллируют к "международному сообществу"."Это общепризнанная истина, что, когда Запад говорит о "международном сообществе", он имеет в виду лишь узкую группу стран", — написал китайский дипломат, сопроводив слова картой мира, на которой изображены только Западная Европа, США и Австралия.На самом изображении карты также есть подпись: "Это то самое международное сообщество, о котором мы все так часто слышим".Шутку оценили подписчики представителя МИД. К моменту публикации пост набрал 11 с половиной тысяч лайков и три тысячи триста репостов.В пятницу в формате видеозвонка состоялся разговор лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и поддержание глобального мира.

https://ria.ru/20220317/ssha-1778743957.html

китай

сша

западная европа

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, китай, сша, западная европа