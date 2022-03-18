19:13 18.03.2022 (обновлено: 21:15 18.03.2022)
МИД Китая высмеял любимый речевой оборот западных дипломатов
Представитель МИД КНР Лицзянь пошутил над апелляциями Запада к международному сообществу
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь разместил в Twitter-аккаунте шуточную публикацию, в которой высмеивается двуличная позиция западных политиков, которые регулярно апеллируют к "международному сообществу".
"Это общепризнанная истина, что, когда Запад говорит о "международном сообществе", он имеет в виду лишь узкую группу стран", — написал китайский дипломат, сопроводив слова картой мира, на которой изображены только Западная Европа, США и Австралия.
На самом изображении карты также есть подпись: "Это то самое международное сообщество, о котором мы все так часто слышим".
Шутку оценили подписчики представителя МИД. К моменту публикации пост набрал 11 с половиной тысяч лайков и три тысячи триста репостов.
В пятницу в формате видеозвонка состоялся разговор лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и поддержание глобального мира.