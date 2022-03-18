https://ria.ru/20220318/kibergruppy-1778765452.html
В Госдуме предложили создать кибергруппы в даркнете
В Госдуме предложили создать кибергруппы в даркнете - РИА Новости, 18.03.2022
В Госдуме предложили создать кибергруппы в даркнете
Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила о необходимости создать спецподразделения в правоохранительных органах по борьбе с преступными "услугами" в даркнете, в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T03:33
2022-03-18T03:33
2022-03-18T03:34
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общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила о необходимости создать спецподразделения в правоохранительных органах по борьбе с преступными "услугами" в даркнете, в том числе с сайтами по продаже наркотиков и людей, предложениями по найму киллера или сообществами педофилов.По ее словам, преступники активно пользуются анонимностью закрытой сети, где есть форумы педофилов, которые "обмениваются опытом по совращению детей", и где можно воспользоваться услугами киллера.Для профилактики неправомерной деятельности депутат предлагает создать спецподразделение на базе правоохранительного ведомства, например МВД, и проводить обучение по работе в "темной сети"."Для личного состава прокуратуры и других правоохранительных органов нужно организовать курсы по изучению особенностей работы в даркнете с тем, чтобы затем вести там агентурную работу по борьбе с преступностью. Возможно создание специального подразделения по даркнету в МВД или других органах", — отметила она.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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технологии, общество, госдума рф, яна лантратова, россия, москва
03:33 18.03.2022 (обновлено: 03:34 18.03.2022)
В Госдуме предложили создать кибергруппы в даркнете
В Госдуме предложили создать кибергруппы в даркнете для борьбы с преступными "услугами"
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила о необходимости создать спецподразделения в правоохранительных органах по борьбе с преступными "услугами" в даркнете, в том числе с сайтами по продаже наркотиков и людей, предложениями по найму киллера или сообществами педофилов.
"Надо создать кибергруппы по работе в даркнете. Для борьбы с сайтами по торговле наркотиками, продаже людей и другими преступными "услугами" нужно организовать агентурную работу правоохранителей в даркнете", — сказала Лантратова РИА Новости.
По ее словам, преступники активно пользуются анонимностью закрытой сети, где есть форумы педофилов, которые "обмениваются опытом по совращению детей", и где можно воспользоваться услугами киллера.
Для профилактики неправомерной деятельности депутат предлагает создать спецподразделение на базе правоохранительного ведомства, например МВД, и проводить обучение по работе в "темной сети".
"Для личного состава прокуратуры и других правоохранительных органов нужно организовать курсы по изучению особенностей работы в даркнете с тем, чтобы затем вести там агентурную работу по борьбе с преступностью. Возможно создание специального подразделения по даркнету в МВД или других органах", — отметила она.