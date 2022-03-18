https://ria.ru/20220318/kibergruppy-1778765452.html

В Госдуме предложили создать кибергруппы в даркнете

В Госдуме предложили создать кибергруппы в даркнете - РИА Новости, 18.03.2022

В Госдуме предложили создать кибергруппы в даркнете

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила о необходимости создать спецподразделения в правоохранительных органах по борьбе с преступными "услугами" в даркнете, в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T03:33

2022-03-18T03:33

2022-03-18T03:34

технологии

общество

госдума рф

яна лантратова

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила о необходимости создать спецподразделения в правоохранительных органах по борьбе с преступными "услугами" в даркнете, в том числе с сайтами по продаже наркотиков и людей, предложениями по найму киллера или сообществами педофилов.По ее словам, преступники активно пользуются анонимностью закрытой сети, где есть форумы педофилов, которые "обмениваются опытом по совращению детей", и где можно воспользоваться услугами киллера.Для профилактики неправомерной деятельности депутат предлагает создать спецподразделение на базе правоохранительного ведомства, например МВД, и проводить обучение по работе в "темной сети"."Для личного состава прокуратуры и других правоохранительных органов нужно организовать курсы по изучению особенностей работы в даркнете с тем, чтобы затем вести там агентурную работу по борьбе с преступностью. Возможно создание специального подразделения по даркнету в МВД или других органах", — отметила она.

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Никита Стома

технологии, общество, госдума рф, яна лантратова, россия, москва