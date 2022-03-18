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В "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили исполнят оперу "Тоска" - РИА Новости, 18.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220318/kasrashvili-1778823328.html
В "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили исполнят оперу "Тоска"
В "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили исполнят оперу "Тоска" - РИА Новости, 18.03.2022
В "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили исполнят оперу "Тоска"
Благотворительный фонд Елены Образцовой отмечает юбилей народной артистки СССР, примадонны Большого театра Маквалы Касрашвили исполнением оперы Пуччини "Тоска". РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:02
2022-03-18T14:02
культура
новости культуры
елена образцова
хибла герзмава
большой театр
маквала касрашвили
мариинский театр
красноярский театр оперы и балета
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Благотворительный фонд Елены Образцовой отмечает юбилей народной артистки СССР, примадонны Большого театра Маквалы Касрашвили исполнением оперы Пуччини "Тоска". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Роль Флории Тоски – знаковая в творчестве Касрашвили. Она играла ее на протяжении 40 лет. В спектакле, посвященном юбилярше, образ главной героини воплотит народная артистка России Хибла Герзмава. В других партиях выступят лауреаты вокальных международных конкурсов Елены Образцовой. Среди них солист Красноярского театра оперы и балета Михаил Пирогов, солист Мариинского театра Роман Бурденко, выпускник и участник Молодежной оперной программы Большого театра Алексей Кулагин и Алексей Курсонов, солист "Геликон-оперы" Георгий Екимов.В постановке также участвуют Государственный академический большой симфонический оркестр имени Чайковского и камерный хор Московской консерватории. За дирижерским пультом — Михаил Татарников.Спектакль пройдет сегодня в концертном зале "Зарядье". Он начнется в 19.00.
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новости культуры, елена образцова, хибла герзмава, большой театр, маквала касрашвили, мариинский театр, красноярский театр оперы и балета, геликон-опера, московская консерватория имени п. и. чайковского, михаил татарников
14:02 18.03.2022
 
В "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили исполнят оперу "Тоска"

Хибла Герзмава исполнит оперу "Тоска" в "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОперная певица Маквала Касрашвили (сопрано) выступает на гала-концерте "Оперный бал Елены Образцовой" в Государственном Академическом Большом Театре в Москве.
Оперная певица Маквала Касрашвили (сопрано) выступает на гала-концерте Оперный бал Елены Образцовой в Государственном Академическом Большом Театре в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Благотворительный фонд Елены Образцовой отмечает юбилей народной артистки СССР, примадонны Большого театра Маквалы Касрашвили исполнением оперы Пуччини "Тоска". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Роль Флории Тоски – знаковая в творчестве Касрашвили. Она играла ее на протяжении 40 лет.
В спектакле, посвященном юбилярше, образ главной героини воплотит народная артистка России Хибла Герзмава.
В других партиях выступят лауреаты вокальных международных конкурсов Елены Образцовой. Среди них солист Красноярского театра оперы и балета Михаил Пирогов, солист Мариинского театра Роман Бурденко, выпускник и участник Молодежной оперной программы Большого театра Алексей Кулагин и Алексей Курсонов, солист "Геликон-оперы" Георгий Екимов.
В постановке также участвуют Государственный академический большой симфонический оркестр имени Чайковского и камерный хор Московской консерватории. За дирижерским пультом — Михаил Татарников.
Спектакль пройдет сегодня в концертном зале "Зарядье". Он начнется в 19.00.
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КультураНовости культурыЕлена ОбразцоваХибла ГерзмаваБольшой театрМаквала КасрашвилиМариинский театрКрасноярский театр оперы и балетаГеликон-ОпераМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоМихаил Татарников
 
 
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