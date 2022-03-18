https://ria.ru/20220318/kasrashvili-1778823328.html

В "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили исполнят оперу "Тоска"

В "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили исполнят оперу "Тоска" - РИА Новости, 18.03.2022

В "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили исполнят оперу "Тоска"

Благотворительный фонд Елены Образцовой отмечает юбилей народной артистки СССР, примадонны Большого театра Маквалы Касрашвили исполнением оперы Пуччини "Тоска". РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:02

2022-03-18T14:02

2022-03-18T14:02

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новости культуры

елена образцова

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большой театр

маквала касрашвили

мариинский театр

красноярский театр оперы и балета

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Благотворительный фонд Елены Образцовой отмечает юбилей народной артистки СССР, примадонны Большого театра Маквалы Касрашвили исполнением оперы Пуччини "Тоска". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Роль Флории Тоски – знаковая в творчестве Касрашвили. Она играла ее на протяжении 40 лет. В спектакле, посвященном юбилярше, образ главной героини воплотит народная артистка России Хибла Герзмава. В других партиях выступят лауреаты вокальных международных конкурсов Елены Образцовой. Среди них солист Красноярского театра оперы и балета Михаил Пирогов, солист Мариинского театра Роман Бурденко, выпускник и участник Молодежной оперной программы Большого театра Алексей Кулагин и Алексей Курсонов, солист "Геликон-оперы" Георгий Екимов.В постановке также участвуют Государственный академический большой симфонический оркестр имени Чайковского и камерный хор Московской консерватории. За дирижерским пультом — Михаил Татарников.Спектакль пройдет сегодня в концертном зале "Зарядье". Он начнется в 19.00.

https://ria.ru/20220310/dzhokonda-1777274090.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, елена образцова, хибла герзмава, большой театр, маквала касрашвили, мариинский театр, красноярский театр оперы и балета, геликон-опера, московская консерватория имени п. и. чайковского, михаил татарников