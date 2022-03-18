https://ria.ru/20220318/kasrashvili-1778823328.html
В "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили исполнят оперу "Тоска"
В "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили исполнят оперу "Тоска" - РИА Новости, 18.03.2022
В "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили исполнят оперу "Тоска"
Благотворительный фонд Елены Образцовой отмечает юбилей народной артистки СССР, примадонны Большого театра Маквалы Касрашвили исполнением оперы Пуччини "Тоска". РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:02
2022-03-18T14:02
2022-03-18T14:02
культура
новости культуры
елена образцова
хибла герзмава
большой театр
маквала касрашвили
мариинский театр
красноярский театр оперы и балета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778823788_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_a55cd489a8aa96ad04b8b4f001de7c68.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Благотворительный фонд Елены Образцовой отмечает юбилей народной артистки СССР, примадонны Большого театра Маквалы Касрашвили исполнением оперы Пуччини "Тоска". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Роль Флории Тоски – знаковая в творчестве Касрашвили. Она играла ее на протяжении 40 лет. В спектакле, посвященном юбилярше, образ главной героини воплотит народная артистка России Хибла Герзмава. В других партиях выступят лауреаты вокальных международных конкурсов Елены Образцовой. Среди них солист Красноярского театра оперы и балета Михаил Пирогов, солист Мариинского театра Роман Бурденко, выпускник и участник Молодежной оперной программы Большого театра Алексей Кулагин и Алексей Курсонов, солист "Геликон-оперы" Георгий Екимов.В постановке также участвуют Государственный академический большой симфонический оркестр имени Чайковского и камерный хор Московской консерватории. За дирижерским пультом — Михаил Татарников.Спектакль пройдет сегодня в концертном зале "Зарядье". Он начнется в 19.00.
https://ria.ru/20220310/dzhokonda-1777274090.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778823788_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_1f71712d671bbe2aef298027f6c1e925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, елена образцова, хибла герзмава, большой театр, маквала касрашвили, мариинский театр, красноярский театр оперы и балета, геликон-опера, московская консерватория имени п. и. чайковского, михаил татарников
В "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили исполнят оперу "Тоска"
Хибла Герзмава исполнит оперу "Тоска" в "Зарядье" в честь юбилея Маквалы Касрашвили
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Благотворительный фонд Елены Образцовой отмечает юбилей народной артистки СССР, примадонны Большого театра Маквалы Касрашвили исполнением оперы Пуччини "Тоска". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Роль Флории Тоски – знаковая в творчестве Касрашвили. Она играла ее на протяжении 40 лет.
В спектакле, посвященном юбилярше, образ главной героини воплотит народная артистка России Хибла Герзмава.
В других партиях выступят лауреаты вокальных международных конкурсов Елены Образцовой. Среди них солист Красноярского театра оперы и балета Михаил Пирогов, солист Мариинского театра Роман Бурденко, выпускник и участник Молодежной оперной программы Большого театра Алексей Кулагин и Алексей Курсонов, солист "Геликон-оперы" Георгий Екимов.
В постановке также участвуют Государственный академический большой симфонический оркестр имени Чайковского и камерный хор Московской консерватории. За дирижерским пультом — Михаил Татарников.
Спектакль пройдет сегодня в концертном зале "Зарядье". Он начнется в 19.00.