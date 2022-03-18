https://ria.ru/20220318/kadyrov-1778950896.html

Кадыров сообщил о сотне спасенных мирных жителей в Мариуполе

Кадыров сообщил о сотне спасенных мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 18.03.2022

Кадыров сообщил о сотне спасенных мирных жителей в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сотне спасённых мирных жителей чеченскими бойцами в Мариуполе – их вывезли в безопасное место и обеспечили всем... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T22:14

2022-03-18T22:14

2022-03-18T22:14

обострение ситуации в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 18 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сотне спасённых мирных жителей чеченскими бойцами в Мариуполе – их вывезли в безопасное место и обеспечили всем необходимым."Задачи по очищению Мариуполя от вооружённых банд нацистов, бандеровцев и шайтанов успешно решаются... В очередном квадрате, отбитом у бандитов, наши воины спасли еще сто мирных жителей. Они вывезли их в безопасное место и обеспечили обездоленных людей всем необходимым – едой, водой, медикаментами, предметами первой надобности. Теперь они в полной безопасности и под защитой наших бойцов", - написал Кадыров в своем канале Telegram.⠀На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778880968.html

https://ria.ru/20220318/bayden-1778812379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, рамзан кадыров, россия, украина