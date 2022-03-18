Почти 900 пострадавших от ограничений экспортеров смогут снизить издержки
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Почти 900 компаний смогут снизить финансовую нагрузку на свои бюджеты после того, как в силу вступил первый пакет мер поддержки отечественных экспортеров, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"В течение двух лет от экспортеров-производителей промышленной и агропродукции не будут требовать возврата полученных в рамках господдержки средств или штрафовать. Это позволит экспортерам снизить финансовую нагрузку на бюджеты в условиях, когда они активно перестраивают логистические цепочки и переформатируют географию поставок", - сказала Никишина.
Она добавила, что "компании-производители сами просили об этом на "горячей линии" Российского экспортного центра, и мы оперативно отреагировали на их запросы. Речь идет о значительном количестве производителей-экспортеров".
В 2021 году в РЭЦ действовали 15 программ поддержки на общую сумму 37 миллиардов рублей. Всего в прошлом году господдержку от РЭЦ получили 866 компаний-экспортеров. Объем поддержанного экспорта - 14,8 миллиарда долларов, что в почти вдвое больше, чем в 2020 году. "При этом среди всех экспортеров, которые получили от нас поддержку, 42% - это малые и средние компании", — отметила руководитель центра.
По словам Никишиной, главная цель правительства РФ сейчас - в самые короткие сроки принимать антикризисные меры для экспортеров. Российский экспортный центр собирает предложения от бизнеса и вместе с ним активно перестраивает логистические цепочки. Переформатируется география поставок. У РЭЦ открыта "горячая линия" по сбору предложений. Диалог с бизнесом идет фактически в режиме реального времени.
"Этот пакет мер первый, но за ним последуют и другие меры. Мы надеемся, что наши экспортеры в самое ближайшее время максимально адаптируются к внешним вызовам и будут продолжать получать экспортную выручку, но уже в других условиях, на других экспортных рынках. Это Латинская Америка, Африка, Азия, арабские страны и страны СНГ. Везде есть спрос на нашу продукцию, просто сейчас изменяется логистика, партнерские отношения. Тем не менее, спрос есть и на продовольствие, и на промышленные товары, и продукцию в сфере машиностроения, химии, нефтехимии, металлопродукцию - в общем, на весь ассортимент", - заключила глава РЭЦ.