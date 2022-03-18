https://ria.ru/20220318/inflyatsiya-1778907433.html
ЦБ вернет инфляцию к четырем процентам в 2024 году, заявила Набиуллина
ЦБ вернет инфляцию к четырем процентам в 2024 году, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.03.2022
ЦБ вернет инфляцию к четырем процентам в 2024 году, заявила Набиуллина
Банк России будет проводить денежно-кредитную политику так, чтобы экономика адаптировалась к новым условиям и инфляция вернулась к 4% в 2024 году, заявила глава РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:43
2022-03-18T17:43
2022-03-18T17:50
экономика
эльвира набиуллина
антон силуанов
россия
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Банк России будет проводить денежно-кредитную политику так, чтобы экономика адаптировалась к новым условиям и инфляция вернулась к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Административные меры регулирования цен замедлят адаптацию экономики России, ручное регулирование цен может привести к дефициту, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Подчеркну, административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям. При этом важно пресекать злоупотребление компаний доминирующим положением на рынке, картельные сговоры", - сказала Набиуллина в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров Банка России."Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту, снижению качества продукции", - добавила она.Возвращение контроля за движением капитала было вынужденной мерой в условиях заморозки золотовалютных резервов России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления по итогам заседания совета директоров регулятора."Какие меры мы приняли для стабилизации ситуации и какие планируем еще принять. Во-первых, были введены элементы контроля за движением капитала. Это было вынужденным решением в условиях ограниченных возможностей Центрального банка распоряжаться международными резервами", - сказала Набиуллина.Министр финансов Антон Силуанов говорил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.Набиуллина подчеркнула, что принимаемые правительством и ЦБ меры поддержки помогут российским компаниям и гражданам пройти этот непростой период.Ранее в пятницу ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. При этом регулятор в своем релизе дал неопределенный сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки: ЦБ будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, антон силуанов, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция
17:43 18.03.2022 (обновлено: 17:50 18.03.2022)
ЦБ вернет инфляцию к четырем процентам в 2024 году, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что регулятор вернет инфляцию к четырем процентам в 2024 году
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Банк России будет проводить денежно-кредитную политику так, чтобы экономика адаптировалась к новым условиям и инфляция вернулась к 4% в 2024 году, заявила
глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Теперь о перспективах денежно-кредитной политики. Принимая решение, мы будем учитывать необходимость масштабной структурной перестройки экономики. Мы будем проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы дать время экономике адаптироваться к новым внешним условиям, но с учетом необходимости возвращения инфляции к цели в 2024 году", - сказала она в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Административные меры регулирования цен замедлят адаптацию экономики России
, ручное регулирование цен может привести к дефициту, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
.
"Подчеркну, административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям. При этом важно пресекать злоупотребление компаний доминирующим положением на рынке, картельные сговоры", - сказала Набиуллина в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров Банка России.
"Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту, снижению качества продукции", - добавила она.
Возвращение контроля за движением капитала было вынужденной мерой в условиях заморозки золотовалютных резервов России, заявила глава ЦБ
Эльвира Набиуллина в ходе выступления по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Какие меры мы приняли для стабилизации ситуации и какие планируем еще принять. Во-первых, были введены элементы контроля за движением капитала. Это было вынужденным решением в условиях ограниченных возможностей Центрального банка распоряжаться международными резервами", - сказала Набиуллина.
Министр финансов Антон Силуанов
говорил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.
Набиуллина подчеркнула, что принимаемые правительством и ЦБ меры поддержки помогут российским компаниям и гражданам пройти этот непростой период.
Ранее в пятницу ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. При этом регулятор в своем релизе дал неопределенный сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки: ЦБ будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.