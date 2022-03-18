https://ria.ru/20220318/inflyatsiya-1778907433.html

ЦБ вернет инфляцию к четырем процентам в 2024 году, заявила Набиуллина

ЦБ вернет инфляцию к четырем процентам в 2024 году, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.03.2022

ЦБ вернет инфляцию к четырем процентам в 2024 году, заявила Набиуллина

Банк России будет проводить денежно-кредитную политику так, чтобы экономика адаптировалась к новым условиям и инфляция вернулась к 4% в 2024 году, заявила глава РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:43

2022-03-18T17:43

2022-03-18T17:50

экономика

эльвира набиуллина

антон силуанов

россия

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Банк России будет проводить денежно-кредитную политику так, чтобы экономика адаптировалась к новым условиям и инфляция вернулась к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Административные меры регулирования цен замедлят адаптацию экономики России, ручное регулирование цен может привести к дефициту, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Подчеркну, административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям. При этом важно пресекать злоупотребление компаний доминирующим положением на рынке, картельные сговоры", - сказала Набиуллина в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров Банка России."Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту, снижению качества продукции", - добавила она.Возвращение контроля за движением капитала было вынужденной мерой в условиях заморозки золотовалютных резервов России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления по итогам заседания совета директоров регулятора."Какие меры мы приняли для стабилизации ситуации и какие планируем еще принять. Во-первых, были введены элементы контроля за движением капитала. Это было вынужденным решением в условиях ограниченных возможностей Центрального банка распоряжаться международными резервами", - сказала Набиуллина.Министр финансов Антон Силуанов говорил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.Набиуллина подчеркнула, что принимаемые правительством и ЦБ меры поддержки помогут российским компаниям и гражданам пройти этот непростой период.Ранее в пятницу ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. При этом регулятор в своем релизе дал неопределенный сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки: ЦБ будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

https://ria.ru/20220318/tseny-1778854499.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, эльвира набиуллина, антон силуанов, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция