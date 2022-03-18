https://ria.ru/20220318/inflyatsiya-1778901258.html

ЦБ не допустит закручивания инфляционной спирали в стране

ЦБ не допустит закручивания инфляционной спирали в стране - РИА Новости, 18.03.2022

ЦБ не допустит закручивания инфляционной спирали в стране

ЦБ РФ не допустит закручивания инфляционной спирали в стране, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:21

2022-03-18T17:21

2022-03-18T18:37

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

инфляция

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ЦБ РФ не допустит закручивания инфляционной спирали в стране, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим", - сказала она в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров Банка России.Банк России представит новый макроэкономический прогноз в апреле, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых, указав, что ее февральское экстренное повышение поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.При этом регулятор отметил, что российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться повышенной инфляцией. По недельным оценкам, с начала марта инфляция значимо ускорилась, сообщал ЦБ. На текущей динамике цен во многом отражается всплеск потребительского спроса на отдельные группы товаров на фоне возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий, а также произошедшее с начала 2022 года ослабление рубля.Проводимая Банком России денежно-кредитная политика, согласно его ожиданиям, создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

https://ria.ru/20220318/banki-1778902620.html

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, инфляция