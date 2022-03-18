https://ria.ru/20220318/inflyatsiya-1778901258.html
ЦБ не допустит закручивания инфляционной спирали в стране
ЦБ не допустит закручивания инфляционной спирали в стране - РИА Новости, 18.03.2022
ЦБ не допустит закручивания инфляционной спирали в стране
ЦБ РФ не допустит закручивания инфляционной спирали в стране, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:21
2022-03-18T17:21
2022-03-18T18:37
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
инфляция
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ЦБ РФ не допустит закручивания инфляционной спирали в стране, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим", - сказала она в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров Банка России.Банк России представит новый макроэкономический прогноз в апреле, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых, указав, что ее февральское экстренное повышение поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.При этом регулятор отметил, что российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться повышенной инфляцией. По недельным оценкам, с начала марта инфляция значимо ускорилась, сообщал ЦБ. На текущей динамике цен во многом отражается всплеск потребительского спроса на отдельные группы товаров на фоне возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий, а также произошедшее с начала 2022 года ослабление рубля.Проводимая Банком России денежно-кредитная политика, согласно его ожиданиям, создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.
https://ria.ru/20220318/banki-1778902620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, инфляция
17:21 18.03.2022 (обновлено: 18:37 18.03.2022)
ЦБ не допустит закручивания инфляционной спирали в стране
Глава ЦБ Набиуллина пообещала не допустить закручивания инфляционной спирали в стране
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
ЦБ РФ не допустит закручивания инфляционной спирали в стране, заявила
председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим", - сказала она в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров Банка России
.
Банк России представит новый макроэкономический прогноз в апреле, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
.
"Конкретные цифры прогноза сейчас назвать весьма сложно. Инфляция в этом году и скорее в следующем году будет выше прежних оценок. ВВП в ближайшие кварталы снизится. Новый макроэкономический прогноз мы планируем представить на опорном заседании в апреле", - сказала она в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых, указав, что ее февральское экстренное повышение поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.
При этом регулятор отметил, что российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться повышенной инфляцией. По недельным оценкам, с начала марта инфляция значимо ускорилась, сообщал ЦБ. На текущей динамике цен во многом отражается всплеск потребительского спроса на отдельные группы товаров на фоне возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий, а также произошедшее с начала 2022 года ослабление рубля.
Проводимая Банком России денежно-кредитная политика, согласно его ожиданиям, создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.