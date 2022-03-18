https://ria.ru/20220318/inflyatsiya-1778896025.html

Набиуллина связала рост инфляции в марте с ажиотажным спросом на товары

Набиуллина связала рост инфляции в марте с ажиотажным спросом на товары - РИА Новости, 18.03.2022

Набиуллина связала рост инфляции в марте с ажиотажным спросом на товары

Ускорение инфляции в России в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте, заявила глава Банка... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:05

2022-03-18T17:05

2022-03-18T17:20

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

инфляция

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ускорение инфляции в России в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Ускорение инфляции в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте. Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля", - сказала она в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ."Дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям", - добавила глава ЦБ. По ее словам, сегодня практически все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами.

https://ria.ru/20220318/prodovolstvie-1778819965.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, инфляция