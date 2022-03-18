17:05 18.03.2022 (обновлено: 17:20 18.03.2022)
Набиуллина связала рост инфляции в марте с ажиотажным спросом на товары
Глава ЦБ Набиуллина связала рост инфляции в марте с ажиотажным спросом на товары
© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ускорение инфляции в России в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Ускорение инфляции в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте. Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля", - сказала она в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.
"Дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям", - добавила глава ЦБ. По ее словам, сегодня практически все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами.