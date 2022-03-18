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Набиуллина связала рост инфляции в марте с ажиотажным спросом на товары - РИА Новости, 18.03.2022
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Набиуллина связала рост инфляции в марте с ажиотажным спросом на товары
Набиуллина связала рост инфляции в марте с ажиотажным спросом на товары - РИА Новости, 18.03.2022
Набиуллина связала рост инфляции в марте с ажиотажным спросом на товары
Ускорение инфляции в России в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте, заявила глава Банка... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:05
2022-03-18T17:20
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
инфляция
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ускорение инфляции в России в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Ускорение инфляции в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте. Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля", - сказала она в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ."Дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям", - добавила глава ЦБ. По ее словам, сегодня практически все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, инфляция
17:05 18.03.2022 (обновлено: 17:20 18.03.2022)
 
Набиуллина связала рост инфляции в марте с ажиотажным спросом на товары

Глава ЦБ Набиуллина связала рост инфляции в марте с ажиотажным спросом на товары

© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / ЦБ РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ускорение инфляции в России в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Ускорение инфляции в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте. Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля", - сказала она в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.
"Дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям", - добавила глава ЦБ. По ее словам, сегодня практически все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаИнфляция
 
 
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